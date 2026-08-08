NBA／費里登挑戰WNBA規則界線 球員工會回應：不當政治棋子

NBA前球星費里登（Enes Kanter Freedom）宣布他打算參加2027年美國女子職籃WNBA選秀，引發熱議，NBA前球員懷特也表示跟進，跨性別參賽議題再度成為爭論焦點。

土耳其裔的坎特在NBA征戰11年，他原名坎特（Enes Kanter），2021年入籍美國時取「Freedom」之意，改了姓氏，更名為費里登（Enes Kanter Freedom）。

綜合福斯新聞、紐約郵報、路透社等媒體報導，費里登今天在社群媒體發文說，他和他的團隊已仔細研究WNBA的資格標準以及關於自我認同和包容性的規定。他認為，如果僅僅聲明身分就足夠，那麼他已符合參賽要求。

坎特堅稱他決定參加WNBA選秀，並非意在貶低或嘲諷弱勢社群，也不是要挑釁那些反對WNBA後衛康寧漢（Sophie Cunningham）立場的人。康寧漢本月稍早表示不應允許生理男性與生理女性競賽，引發譁然。

坎特說：「我只是要求現行規則一視同仁地適用於所有人，而這些規則正代表許多WNBA球員和教練曾公開倡導的核心價值。」

WNBA實際的規範內容較為有限，聯盟2026年集體談判協議第13條規定「只有女性球員才有資格參加WNBA比賽」。這份409頁協議並未進一步定義「女性」一詞，也沒有制定有關跨性別或雙性人參賽資格的公開政策，當中也沒有說僅憑自我認同就能確立參賽資格。

懷特（Royce White）告訴福斯新聞數位頻道，他計劃參加2027年WNBA選秀，他現在稱自己是跨性別者。他表示，唯有WNBA清楚表明對男性參加女子運動議題的立場才能終結他的挑戰。

隨著有關跨性別運動員能否參與女子運動的話題持續延燒，WNBA球員工會（WNBPA）今天發出聲明回應，但沒有界定哪些人符合參賽資格。

聲明說：「WNBPA代表超過200位來自不同生活經驗、文化、生活方式及意見的個人。我們擁抱正義、公平、多元和包容。這些價值觀團結了我們的工會，讓我們在保護女子運動的同時也能創造深遠變革。仇恨、辱罵或妖魔化任何個人或族群，包括跨性別者，只會加劇恐懼、分裂與傷害。」

聲明還說：「我們將持續進行艱難的對話，但我們不會被利用成為政治棋子。」

美國總統川普、副總統范斯（J.D. Vance）等多位政治人物先前表態支持康寧漢的言論。不過在WNBA內部，許多人並不認同康寧漢的立場。

她所屬的印第安納狂熱隊（Indiana Fever）總教練懷特（Stephanie White）、明尼蘇達山貓隊（Minnesota Lynx）總教練芮夫（Cheryl Reeve）和2026年明星賽球員威廉斯（Gabby Williams）等人都曾公開表態支持WNBA的包容性。

籃球界並非唯一正討論如何處理這個廣受關注議題的運動領域。路透社本週稍早報導，國際女子網球協會（WTA）已調整參賽資格政策，將要求所有參賽選手接受一次性的SRY基因檢測以判定資格。

WTA先前的政策允許跨性別女性參賽，前提是他們的睪固酮濃度維持在特定門檻以下至少兩年。