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NBA／柯瑞崛起前的勇士基石！艾利斯獲聘大學男籃總管

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞、艾利斯。 美聯社
柯瑞、艾利斯。 美聯社

現年40歲的前勇士隊球星艾利斯（Monta Ellis）淡出聯盟多年，如今成為奧爾康州立大學男籃隊總管。

奧爾康州立大學是全美歷史最悠久的歷史黑人大學之一，艾利斯表示，「今天象徵一個令人振奮的新篇章正式展開，我非常榮幸也很興奮，能擔任奧爾康州立大學男籃隊總管。奧爾康不只是一所大學，這裡建立在歷史、傳統與卓越上，擁有影響數個世代的傳承。」

艾利斯2005年選秀二輪第40順位被勇士選中，2006-07賽季得到年度最佳進步獎，後來也成為球隊看板球星。不過勇士2011-12賽季將他交易到公鹿隊，換來中鋒伯加特（Andrew Bogut），並以柯瑞（Stephen Curry）為基石，之後開啟勇士王朝。

艾利斯離開勇士後陸續效力公鹿、獨行俠和溜馬隊，最後一次出賽是2016-17賽季，之後就淡出聯盟，未正式宣布退休。

勇士 Stephen Curry

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