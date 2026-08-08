NBA／華森不滿金塊報價傳傾向先簽後換 老鷹公鹿快艇騎士感興趣

丹佛金塊受限制自由球員華森（Peyton Watson）的去向仍未明朗，這名23歲前鋒與球團遲遲無法就新合約達成共識，甚至傳出對金塊報價感到不被尊重，因此更傾向透過先簽後換離隊。目前包括老鷹、公鹿、快艇與騎士，都被點名對華森感興趣。

根據《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）報導，金塊目前提供給華森的新約，只比中產特例略高一些，這讓華森與其團隊感到不滿。

席格爾指出：「由於金塊只向華森提供一份略高於中產特例的新合約，這名年輕前鋒與他的團隊感覺受到球團不尊重。這也是為什麼與其他球隊進行先簽後換的方案，愈來愈受到關注，甚至成為華森在受限制自由市場中偏好的路徑。」

《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）日前曾報導，騎士、公鹿與快艇都已和金塊針對華森的先簽後換進行過積極交易討論；隨後《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）補充，老鷹在拒絕執行庫明加（Jonathan Kuminga）的球隊選項後，也成為有意爭取華森的球隊之一。

至於快艇方面，麥克曼奈明也提到，目前仍不清楚球隊可能進行的雷納德（Kawhi Leonard）交易，是否會影響他們追逐華森的機會。

華森可說是目前市場上最受關注的自由球員之一。金塊仍能決定是否跟進其他球隊的報價、安排先簽後換，或是讓他接受「合格報價（Qualifying Offer）」回到陣中。不過隨著雙方談判僵持，外界普遍認為華森離隊可能性正在升高。

若金塊無法與華森達成續約共識，同時也未沒能達成任何交易方案，他仍可選擇接受價值650萬美元的合格報價，回到金塊再打一季，並且在明年夏天成為完全自由球員。這條路能讓華森取得更多自主權，但也意味著他必須承擔受傷與失去眼前就能獲得長期薪資保障的巨大風險。

2022年首輪第30順位出身的華森，上季打出生涯最佳表現，平均每場攻下14.6分、4.9籃板、2.1助攻，三分命中率高達41.1%，展現出攻守兩端的成長。不過，傷勢讓他整季只出賽54場，這也可能影響球隊對他開出高額長約的意願。

以天賦條件來看，華森具備現代NBA側翼最重視的雙向潛力。他能在防守端對位多個位置，也逐漸提升外線穩定度，若能保持健康，仍被視為有機會成長為高價值3D側翼甚至更全面前鋒的球員。也正因如此，即使金塊與他談判卡關，仍有多支季後賽競爭球隊願意探詢可能性。

對金塊而言，華森的續約案也牽動球隊薪資結構與未來陣容深度。若選擇留下他，球隊必須承擔更高薪資壓力；若選擇先簽後換，則有機會把這名年輕前鋒轉換成其他戰力或資產。

隨著老鷹加入競爭，加上公鹿、快艇與騎士持續關注，金塊接下來如何處理華森，將成為自由市場後段期間最受矚目的動向之一。