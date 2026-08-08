NBA／「愛神」勒夫盼赴費城重聚詹姆斯 經紀人已主動聯繫

根據《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）報導，自傳奇球星詹姆斯（LeBron James）決定加盟76人後，「愛神」勒夫（Kevin Love）便表達加盟意願，盼與昔日騎士奪冠拍檔再度聯手，勒夫的經紀人施沃茲（Jeff Schwartz）也已與76人球團高層取得聯繫。

然而，儘管勒夫與詹姆斯至今仍維持相當深厚的關係，但由於球隊近期才簽下另一位詹姆斯的昔日隊友凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope），因此76人目前球員名單已沒有空缺。

回顧兩人的合作歷史，勒夫曾在騎士與詹姆斯並肩作戰4個賽季，而這段合作也讓原本是灰狼頭號球星的勒夫，大幅改變自己的比賽方式。

勒夫在2014年加盟騎士前，效力灰狼的最後一個賽季平均能攻下26.1分、12.5籃板。然而來到克里夫蘭後，由於進攻端主要由詹姆斯與厄文（Kyrie Irving）掌控，勒夫主動犧牲球權，逐漸轉型成為能夠拉開場上空間的長人，因此他加盟騎士首季的平均得分也下降至16.4分。

不過勒夫的犧牲換來了球隊成功。2015年至2018年間，他與詹姆斯合作的4個賽季，騎士每一年都成功闖進NBA總冠軍賽。其中最經典的一刻無疑發生在2016年，當時騎士在總冠軍賽面對勇士陷入1比3落後的絕境，最終卻連贏3場完成史詩級逆轉，奪下隊史第一座NBA總冠軍。