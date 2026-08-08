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NBA／找到爽看32年！獨行俠祭超狂「懸賞大禮包」 只為佛雷格200萬美元簽名卡

聯合新聞網／ 綜合報導
佛雷格的「1-of-1親筆簽名Debut Patch球員卡」預估價值可能達到200萬美元。獨行俠球團都親自加入尋卡行列，更開出一系列堪稱瘋狂的交換條件。 美聯社。
佛雷格的「1-of-1親筆簽名Debut Patch球員卡」預估價值可能達到200萬美元。獨行俠球團都親自加入尋卡行列，更開出一系列堪稱瘋狂的交換條件。 美聯社。

近日《Topps》推出一張全球僅有1張的「旗子哥」佛雷格Cooper Flagg）「1-of-1親筆簽名Debut Patch球員卡」，由於卡片極度稀有，被收藏界視為「聖杯級」逸品，市場預估價值最高甚至可能達到200萬美元。如今就連獨行俠球團都親自加入尋卡行列，公開對這張球員卡祭出「懸賞」，更開出一系列堪稱瘋狂的交換條件。

有趣的是，球團並不打算直接用現金收購，而是開出一系列堪稱瘋狂的交換條件，只要持有者願意將這張卡交給獨行俠，球團願意提供未來32年、每個賽季2張低層看台的高級季票，32年正好象徵佛雷格格所穿的32號球衣。

除此之外，持有者還能獲得佛雷格親筆簽名的菜鳥球季實戰球衣、與佛雷格在賽後合影的機會，以及獨行俠訓練中心VIP導覽與球員見面會等特殊體驗。

獨行俠甚至加碼提供最多10人參加的「私人籃球體驗」，地點就在球隊主場美國航空中心，球團還願意招待持有者前往波士頓TD花園，親自觀看獨行俠作客塞爾蒂克的比賽，並且包含來回機票與飯店住宿。

對此，佛雷格本人也特別拍攝影片向球迷喊話，「我的1-of-1親筆簽名Debut Patch球員卡就在某個地方，而我的球隊想要得到它。如果你擁有這張卡，而且願意跟達拉斯獨行俠交換，你將能解鎖一些一生只有一次的體驗。」

事實上，佛雷格的收藏品價格早已展現驚人市場熱度，先前他備受矚目的NBA生涯初登場實戰球衣，就曾在拍賣會上以創紀錄的100萬美元成交，而這張特殊球員卡則是佛雷格上個月出席紐約《Fanatics Fest》時親自完成的簽名。

如今這張全球唯一的親簽Patch卡再度掀起收藏界熱潮，而獨行俠直接開出「32年季票＋實戰球衣＋私人球場體驗＋客場之旅」的豪華條件，也讓這場尋卡行動成為另一大話題。

NBA 佛雷格 獨行俠 Cooper

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