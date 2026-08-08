NBA／活塞杜倫續約卡關可能接受合格報價 美媒警告：對生涯等同判死刑

底特律活塞與明星中鋒杜倫（Jalen Duren）的續約談判仍陷入停滯，這名受限制自由球員至今尚未與球團達成新合約協議。隨著市場空間逐漸被其他球隊用盡，外界開始討論一種較極端的可能性：杜倫是否會選擇接受「合格報價（Qualifying Offer）」，明年夏天再成為完全自由球員，爭取想要的合約。

若杜倫接受活塞提出的合格報價，他下季薪資將為960萬美元，藉此換取明年休賽季的自由身。不過，這條路線對一名剛打出生涯代表作的年輕長人而言，風險極高。

《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）報導，一名西區球隊管理層人士直言：「你不可能在剛入選明星賽後接受合格報價。這幾乎像是死刑判決，之後沒有人會再用你認為自己該有的身價來看待你。放棄一份9位數合約，改拿合格報價，還要冒著受傷且沒有長約保障的風險，尤其在現今聯盟中鋒位置的環境下，這會是極度魯莽又愚蠢的決定。」

杜倫目前仍是今年自由市場尚未解決的重要名字之一。由於他是受限制自由球員，活塞握有跟進任何報價的權利。不過，根據《ESPN》記者柯利爾（Jamal Collier）報導，今年休賽季原本擁有薪資空間的球隊幾乎都已用完預算，市場上已經沒有明確球隊能對杜倫開出頂薪或接近頂薪報價，進而對活塞造成實質壓力。

若照先前的消息，杜倫的團隊雖然想爭取年薪達5700萬美元的頂級合約條件，不過活塞方面願意提供的合約年薪價碼大概是落在3500萬美元到3800萬美元之間，最多可能會談到4000萬美元左右。

雙方的分歧狀態也讓杜倫的情況，可能走向去年吉迪（Josh Giddey）與庫明加（Jonathan Kuminga）類似的受限制自由球員僵局。兩人當時一開始都未能完成簽約，最後分別到9月、10月才與原球隊達成協議留下。

杜倫上季打出生涯最佳表現，例行賽70場出賽平均攻下19.5分、10.5籃板、2.0助攻，投籃命中率高達65.0%。年僅22歲的他首度入選NBA明星賽，更獲選年度最佳第三隊，奠定自己作為聯盟頂級年輕中鋒之一的地位。

不過，杜倫在季後賽慘澹表現也讓活塞對於直接開出頂薪長約有所保留。杜倫在季後賽14場出賽中，平均數據嚴重下滑到僅有10.2分、8.5籃板，與例行賽的高效率和高產量相比，落差相當明顯。活塞季後賽連續打了2輪7戰系列賽，最後遭騎士淘汰，杜倫在高強度舞台上的穩定性，也成為球團評估合約時的首要疑慮。

對杜倫陣營而言，首度入選明星賽、進入年度第三隊、又幫助活塞打出60勝球季，自然有理由爭取一份大合約。但對活塞來說，杜倫雖然已是球隊核心，季後賽進攻影響力、面對針對性防守的調整能力，以及現代中鋒在高薪結構中的風險，都讓球團有所駐足，不願立刻滿足他的要價。

目前雙方僵持不下，主因在於杜倫的市場行情缺乏外部球隊強力推升。若沒有球隊能提出足以逼迫活塞跟進的大合約，活塞就能繼續掌握談判節奏；但若拖到訓練營前仍無突破，也可能讓雙方關係變得更加微妙。

接受合格報價雖然能讓杜倫明年成為完全自由球員，理論上取得更大自主權，但代價是放棄眼前可以先獲取的長期合約保障。對一名仍在成長、身體對抗負擔極大的中鋒長人而言，多拖一年的合約賭注很可能落得更悲慘的結果。

杜倫與活塞的續約案接下來勢必成為自由市場後段焦點。若雙方能在9月或訓練營前找到折衷方案，活塞就能保住年輕核心同時避免更大風險；但若談判持續停滯，這場受限制自由球員拉鋸戰，恐怕會成為新賽季前最受關注的合約僵局之一。