NBA／詹姆斯、布朗加盟助點然鬥志 76人總裁：安比德動力滿滿

費城76人籃球事務總裁甘西（Mike Gansey）近日接受訪問時透露，安比德（Joel Embiid）目前身體狀況良好，且在詹姆斯（LeBron James）與布朗（Jaylen Brown）加入後，備戰新賽季的動力比以往更強。對76人來說，這名明星中鋒能否維持健康，將是球隊豪華陣容能否真正衝擊總冠軍的最大關鍵之一。

甘西談到安比德近況時表示：「安比德很好。我覺得這可能是他近幾年來第1個健康的夏天，所以他一直在訓練館裡練球，也在重量訓練。他現在格外有動力，想打很多比賽，也對我們現在打造出的陣容感到興奮。其實在這些交易和詹姆斯加盟之前，我認為他就已經很期待了。所以他很有動力想打出好球季，也已經準備好了。」

安比德新賽季究竟會打多少比賽，目前仍有待76人制定計畫。過去3個賽季，他例行賽合計只出賽96場，尤其自2022-23年賽季拿下年度MVP後，就再也沒有單季出賽超過40場。

甘西表示，球團會等下周賽程公布後，再與安比德、體能團隊以及總教練諾斯（Nick Nurse）共同討論，決定最適合他的負荷管理方式。

「我們會坐下來，和他談，也和表現團隊談，再和納斯教練談，試著擬出一套計畫。這些球員都想每場比賽都上場，但我們必須把整體安排規劃好，看看什麼對他和球隊最好。」甘西說。

安比德上季例行賽僅出賽38場，4月還接受緊急闌尾切除手術。季後賽首輪面對塞爾蒂克，他在第4戰復出，但之後對尼克的第二輪系列賽，又因腳踝與臀部傷勢缺陣，最終76人季後賽11場比賽中，他只出賽7場。

不過，安比德今年夏天較健康的狀況，正好搭上76人陣容大改造。費城今夏先以喬治（Paul George）與4個選秀權為籌碼，向綠衫軍換來布朗，接著又在自由市場簽下詹姆斯，讓球隊陣容一口氣升級為聯盟最受矚目的爭冠組合之一。詹姆斯經紀人保羅（Rich Paul）也曾透露，詹姆斯在做決定過程中，曾直接與安比德交談，了解他的健康狀況。

甘西也透露，當詹姆斯成為76人可能補強目標後，他曾特別回看2024年巴黎奧運美國男籃奪金期間，詹姆斯與安比德同隊時的比賽影片，並對兩人的搭配感到鼓舞。不過他也承認，諾斯仍需要時間讓這套豪華先發陣容建立默契，畢竟詹姆斯、馬克西（Tyrese Maxey）、埃奇庫姆（VJ Edgecombe）、布朗與安比德都具備主導比賽的能力。

「任何一個晚上，任何人都可能成為主角。所以我認為，犧牲對我們來說會非常重要。但安比德可以說是我合作過最出色、最有天賦的大個子。他會是我們成功非常重要的一環。我們有詹姆斯和布朗，但安比德的重要性會和他們一樣高。」甘西表示。

他也補充，這些球星過去都習慣扛起重任，因此如何讓彼此互相成就，將是訓練營和季前磨合的重點。

甘西指出：「詹姆斯整個生涯使用率都很高，去年在湖人，當唐西奇（Luka Doncic）缺陣時，他就是那個主角。布朗去年在泰托姆（Jayson Tatum）缺陣時，也是那個主角。埃奇庫姆和馬克西不管安比德有沒有打，也都承擔很多責任。所以每個人職業生涯都習慣那樣的角色，但我認為當他們一起進入訓練營、一起練球後，他們都會從彼此身上受益。」

隨著詹姆斯與布朗的到來，讓費城擁有更多解決比賽的選項，也減輕安比德過去必須長時間獨力承擔攻守重任的壓力。若安比德能維持健康，並在這套陣容中找到最有效率的定位，76人將有機會把天賦轉化為真正的總冠軍競爭力。