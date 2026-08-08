NBA／前灰熊悍將驟逝真相出爐！法醫：海洛因、古柯鹼「意外過量」奪命

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前灰熊前鋒克拉克（Brandon Clarke）於今年5月11日驟逝，如今死因也正式出爐。根據洛杉磯郡法醫辦公室公布的報告，年僅29歲的克拉克死於海洛因與古柯鹼意外過量，此外，「多種處方藥物的綜合作用」也被列為導致死亡的重要因素，目前尚未公布涉及哪些處方藥物，相關名稱將會在之後公布的完整驗屍報告中揭露。

克拉克於5月11日在洛杉磯聖費爾南多谷一處住宅內被發現失去意識。根據驗屍官報告，他當時被發現倒臥在臥室內，洛杉磯消防局於下午5時過後接獲緊急通報趕抵現場，但救護人員最終於下午5時15分宣告克拉克死亡。

根據多家媒體報導，克拉克遺體附近當時還發現了吸毒相關器具，因此最初針對其死因的調查，就將藥物過量列為其中一項可能性。《TMZ》則率先披露克拉克的正式死因。

值得注意的是，克拉克離世前約6周才曾在阿肯色州捲入一起案件。警方指控他4月1日遭攔查時，車內旅行袋中藏有約235.6公克的卡痛，另有報導根據警方文件描述為約1200顆藥丸，因此面臨管制物質販運重罪指控，同時還被控以超過時速100英里的速度逃避警方追捕。

根據《The Memphis Commercial Appeal》取得的逮捕宣誓書，克拉克涉嫌於4月1日駕車逃避克羅斯郡警長辦公室（Cross County Sheriff's Office）警員追捕，追逐過程長達數英里，車速一度突破時速100英里（約161公里）。

卡痛是一種植物來源物質，根據梅約診所的說明，卡痛是一種可能同時產生興奮與鎮靜作用的物質，但並未獲美國食品藥物管理局核准作為藥物使用。

然而，當時卡痛在阿肯色州被列為非法管制物質，但在克拉克擁有住所的田納西州則屬合法。因此當時克拉克還向警方表示，他原本以為「這東西是合法的」。

此外，警方還指控克拉克持有含有THC的電子煙，並涉及危險變換車道及超速等輕罪。他原定於5月15日出庭應訊，但隨著他在4天前離世，相關案件最終遭到撤銷。

不過，最新法醫報告並未指出克拉克體內存在卡痛，因此目前沒有證據顯示4月的卡痛案件與他的死亡存在直接關聯。

消息傳出後，灰熊當時發布聲明表示對於克拉克的離世感到心碎，「我們對這個消息感到心碎。布蘭登是一名非常出色的隊友，更是一個非常好的人。他對球團以及整個曼菲斯社區帶來的影響，永遠不會被遺忘。在這段艱難的時刻，我們向他的家人以及所有摯愛他的人，致上最深切的慰問。」

不僅如此，昔日岡薩加總教練費尤（Mark Few）回憶起愛徒時也表示，「他真的非常好執教。每次你看到他走在球隊設施裡，他的臉上總是帶著笑容。」

克拉克的未婚妻也在社群媒體發表一篇令人心碎的文章悼念他，形容克拉克是「最特別的人，擁有一顆最寬大的心。」並寫道，「我現在只想抱抱你、親親你。沒有你的世界，已經不再一樣了。」

克拉克出生於加拿大溫哥華，並在美國鳳凰城長大，大學時期效力岡薩加大學，曾與八村壘並肩作戰，當時更以68.7%的投籃命中率高居NCAA一級之首。2019年NBA選秀會上，克拉克原本由雷霆以首輪第21順位選中，但在選秀當天隨即被交易至灰熊。

生涯7個賽季全部效力灰熊的克拉克，新秀球季便平均攻下生涯新高12.1分、5.9籃板，並入選年度最佳新秀陣容、年度最佳新秀票選排名第4。

克拉克生涯總計共出賽309場，平均可以攻下10.2分、5.5籃板，期間與球隊4度闖進季後賽，然而他近3個賽季飽受傷勢困擾，包括在2023年遭遇阿基里斯腱撕裂，導致超過一年無法出賽，之後又受到膝蓋與小腿傷勢影響，上季僅出賽2場。