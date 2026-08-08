NBA／才剛巧遇沈伯洋！前探花費里登宣布投入WNBA選秀震撼體壇

2011年NBA選秀探花費里登（Enes Kanter Freedom）近年經常參與政治議題，包含反中國共產黨、挺台灣，今天他在社群平台發文宣布，將投入2027年WNBA選秀，震撼美國體壇，這則貼文流量已破2500萬，有近萬條留言。

WNBA球星康寧漢（Sophie Cunningham）之前發表反對跨性別球員加入WNBA的言論，之後多名球員和教練聲援跨性別球員。

如今費里登加入戰局，他在社群平台發文宣布自己將投入WNBA選秀，「經審慎考量並檢視現行參賽資格後，我正式宣布自己成為WNBA選秀候選人。如果只要宣告自己是誰，就足以符合資格，那麼我符合參加WNBA所需要的每一項條件。」

費里登強調這不是為了嘲諷聯盟，而是希望凸顯現行規則能否適用所有人，「我的團隊和我已經準備好，確保這些規範能被公平一致且毫無例外地執行，我也期待WNBA能遵守自己所宣示的原則。」

WNBA球員工會（WNBPA）有對跨性別運動員爭議發表聲明，「致所有熱愛這項運動的人，WNBPA代表超過200名有著不同生活經驗、文化、生活方式與觀點的個人。我們擁抱正義、公平、多元與包容，這些價值讓工會團結在一起，也讓我們能在保護女子運動的同時，推動具轉型意義的改變。對任何個人或群體，包括跨性別者的仇恨、辱罵與妖魔化，只會加劇恐懼、分裂與傷害。我們會持續進行艱難的對話，但不會被當成政治工具。」

現年34歲的費里登是瑞士出生的土耳其人，2011年以選秀探花身分加入爵士隊，擁有優異的低位進攻能力但防守能力不好，在NBA征戰11季共出賽748場，平均得到11.2分7.8籃板。

2015年費里登支持民主，公開批評土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan），2017年費里登的土耳其護照被吊銷，2019年土耳其政府更發布國際逮捕令，導致費里登只能留在美國，並在2021年正式入籍美國。

費里登最後一次在NBA打球是2021-22賽季，他曾多次發表反中國言論，也經常公開力挺台灣，今年7月民進黨台北市參選人沈伯洋訪美時，曾在華府「巧遇」費里登，費里登也表態10月將訪台。