NBA／評估詹姆斯和安比德如何搭配更強大？ 76人竟從巴黎奧運找答案

詹姆斯（LeBron James）加盟費城76人的話題，至今仍是全球NBA粉絲和媒體界熱烈討論的焦點。76人總裁甘西（Mike Gansey）近日接受ESPN訪問時，再度談到詹姆斯加入費城的過程，以及他新賽季將如何融入這支星光熠熠的球隊。

外界最關注的問題，仍是詹姆斯、安比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）、布朗（Jaylen Brown）等球星要如何在同一套體系中共存。對此，甘西表示，詹姆斯最大的價值在於他能連結全隊，也能適應各種角色。他也再次暗示，詹姆斯新賽季有可能在76人陣中扮演控球後衛角色。

甘西說：「詹姆斯是一名連結者，這就是他的特別之處。他可以適應你能想到的任何角色，他會提升整棟球館裡的每一個人。」

詹姆斯過去生涯多次展現控場與組織能力，即使不是傳統控衛，仍能以高位持球、半場組織與轉換快攻帶動隊友。對76人來說，若讓詹姆斯承擔更多控球任務，不僅能減輕馬克西的持球壓力，也能讓安比德獲得更多舒服接球與進攻機會。

甘西也透露，當76人意識到詹姆斯有可能加盟時，球團高層特別回頭研究2024年巴黎奧運的比賽影片，觀察詹姆斯與安比德在美國男籃同隊時的搭配狀況。

甘西表示：「當詹姆斯變成一個可能選項時，我回頭看了一些他和安比德在奧運同隊的影片。那兩個人搭配得相當不錯。我們有很多不同選擇，每一個晚上都可能由不同球員成為主角。所以我認為，一旦我們開始運轉、磨合成形，比賽會非常好看。」

76人今夏成功網羅詹姆斯後，陣容天賦被外界視為聯盟最豪華之一。不過，球星堆疊並不等於立刻成功，如何分配球權、建立防守默契、讓每名核心都在適合的位置發揮，將是新賽季最大課題。

而從甘西的說法來看，76人並不打算把詹姆斯單純視為得分手，而是希望利用他最全面的比賽影響力，讓整支球隊更順暢運作。

對於多年來在季後賽始終難以突破的76人而言，詹姆斯的到來不只是一筆明星補強，更可能徹底改變球隊打法與爭冠上限。甘西也相信，等到這批球星真正磨合完成後，76人的比賽將會相當值得期待。