NBA／戴維斯有資格提前續簽2.7億美元 巫師預計開季後再談

巫師明星長人戴維斯（Anthony Davis）已在8月6日取得提前續約資格，不過這個日期對戴維斯與巫師來說，短期內可能不會有太大實質意義。根據消息指出，華盛頓方面目前與戴維斯不會立即展開續約談判，雙方更可能等到新賽季開打後，再視實際合作情況進一步討論。

戴維斯目前合約中握有2027-28年賽季球員選項。若他選擇不執行該球員選項，將有資格與巫師簽下4年2億7490萬美元的延長合約，新約起薪可達6140萬美元。

另一種方式則是戴維斯先執行2027-28年賽季球員選項，再與巫師簽下3年2億1360萬美元的延長合約，這份合約將從2028-29賽季開始生效，首年薪資為6590萬美元。不過若要採取這種續約方式，戴維斯必須在新賽季例行賽開打前完成簽約，因此目前外界普遍認為，4年版本會是較可能的路線。

戴維斯與巫師目前關係被認為相當良好，雙方之所以暫緩續約討論，主要是希望先觀察他在場上的實際狀況。巫師是在上季交易截止日前取得戴維斯，但他加盟後因多項傷勢被球團提前關機，尚未正式代表華盛頓出賽。因此，戴維斯的巫師首秀預計將在新賽季例行賽開幕戰登場。

雖然還沒有正式披上巫師球衣出賽，戴維斯已開始與新隊友建立關係。他先前參加巫師在夏季聯賽期間於拉斯維加斯舉辦的球隊迷你訓練營，這名征戰NBA14年的老將，也曾被看到與多名華盛頓隊友一同現身觀賞巫師夏季聯賽比賽。

對巫師而言，戴維斯的健康與場上影響力，將直接牽動球團是否願意端出長約鎖定他。對戴維斯來說，華盛頓則是職業生涯新階段，若能在開季後證明自己仍具備明星級攻防能力，雙方再進入續約談判也會更具依據。