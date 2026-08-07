NBA／交易後零互動！布朗首度談泰托姆：只有彼此尊重沒有怨恨

布朗（Jaylen Brown）在被交易到費城76人後，首度公開談到與前隊友泰托姆（Jayson Tatum）的關係。他坦言，兩人在交易發生之後基本沒有聯絡，但也強調自己對泰托姆沒有任何怨恨，畢竟雙方曾一起攜手贏得總冠軍，這段經歷仍代表一種特殊連結。

布朗日前在費城舉行加盟記者會，面對媒體詢問他與泰托姆是否在交易後交談時，他回答：「其實沒有太多。我們一起拿過總冠軍，所以任何一起贏過冠軍的人，你會覺得那應該是一種兄弟情，也是一段終身傳承。當然，任何關係都會有高低起伏，這是肯定的。但就我這邊來說，只有尊重。除了他對上76人的時候，我希望他打得好。除此之外，對我來說一切都是建立在尊重之上。」

布朗這番話，是他在離開效力10季的塞爾蒂克後，首度正面回應與泰托姆的關係。「雙探花」曾是波士頓多年核心，攜手延續了綠衫軍的冠軍傳統，如今布朗轉戰對手76人，也讓外界格外關注兩位昔日搭檔是否仍維持私交。

談到被交易的當下反應，布朗坦言自己並非完全意外，因為過去多年他的名字不斷出現在交易傳聞中。不過，他也承認對塞爾蒂克處理整個過程的溝通方式感到不滿。

布朗說：「我剛被交易的時候，直接把手機丟到房間另一邊。」這句話也透露出他當下的震驚與情緒。

雖然離開波士頓的方式並不理想，但布朗表示自己已經開始投入費城新篇章。他透露，交易後已與多位新隊友保持聯繫，包括馬克西（Tyrese Maxey）、埃奇庫姆（VJ Edgecombe）、安比德（Joel Embiid）與詹姆斯（LeBron James），這些人都在交易發生後主動聯絡他。

布朗轉戰費城，與前東家的對決勢必吸引滿滿目光。 路透社

76人新賽季陣容星光十足，布朗也清楚知道，如何整合這些天賦與個性，將是球隊能否爭冠的關鍵。他表示：「很明顯，這裡有很多有天賦、也有自尊心的球員。但要贏球，你必須能夠犧牲，必須有信任，也必須溝通。我希望帶著透明態度加入球隊，也希望把我的想法攤開來說。」

布朗先前曾暗示，自己在塞爾蒂克交易討論過程中感到不被尊重。不過在這次記者會上，他不願再進一步談細節，強調自己現在更想往前看，而不是回頭糾結過去發生什麼。

他說：「老實說，我已經要往前走了。也許有一天，我會分享整件事是怎麼發生的，以及其中有哪些過程與變動。當然外界有很多猜測，但我不覺得自己現在需要加入討論，因為我專注的是眼前的事情。」

布朗加盟76人，讓費城原本就備受期待的陣容再度升級。這支球隊如今擁有詹姆斯、安比德、馬克西、埃奇庫姆與布朗等核心戰力，紙面實力被視為足以衝擊總冠軍。

對布朗而言，離開熟悉的波士頓雖然情緒複雜，但他也明確表示，自己已準備好在費城展開新階段。