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NBA／3屆灌籃大賽冠軍麥克朗轉戰西班牙 老闆小加索有貼心舉動
3屆NBA灌籃大賽冠軍麥克朗（Mac McClung）已經和西班牙赫羅納籃球俱樂部簽約，該球隊的老闆是西班牙傳奇球星小加索（Marc Gasol）。
現年27歲的麥克朗生涯首度到海外發展，他曾透露自己拒絕多份優渥的海外合約，因為他一直希望能爭取到NBA正式合約。麥克朗的母親雷諾爾（Lenoir McClung）接受ESPN訪問時表示，兒子的年紀目前已不符合簽NBA雙向合約的資格，雙向合約能讓球員在NBA與G聯盟之間來回升降。
雷諾爾透露，麥克朗和經紀人曾與多支NBA球隊談判，但沒球隊願意承諾，對於麥克朗轉戰歐洲的決定，雷諾爾說，「就是時機到了。赫羅納希望麥克朗成為門面球員，這意義很重大。他真的很期待這次機會，內心也很平靜，準備好開啟人生的新篇章。」
雷諾爾還表示，小加索對兒子決定加盟這支球隊有非常大的影響。赫羅納距離巴塞隆納約1小時車程，小加索親自協助麥克朗尋找居住地，展現誠意。
麥克朗NBA生涯曾效力5支球隊，合計只出賽17場，場均攻下5.9分，他成為史上首位參加NBA灌籃大賽的G聯盟球員，接下來更成為史上首位連3屆奪下灌籃大賽冠軍的球員。麥克朗是G聯盟生涯總得分紀錄保持人，曾2度拿下年度MVP。
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