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NBA／點燃賓州熱潮！詹姆斯恐怖吸金效應 76人熱身賽門票需求暴增15倍

聯合新聞網／ 綜合外電報導
詹姆斯巨星效應驚人。圖截自X
詹姆斯巨星效應驚人。圖截自X

詹姆斯（LeBron James）還沒正式穿上費城76人球衣出賽，就已經先在票房市場掀起巨大效應，這樣的巨星鋒芒其實也是不出外界所預料。

根據《Heavy Sports》取得的票務平台StubHub獨家數據，76人10月16日主場對塞爾蒂克的季前熱身賽，在開賣僅9天後就登上StubHub今年NBA季前賽銷售榜第一，可說是炙手可熱。

報導指出，這場比賽的需求量在開賣首周，大概是去年同時期76人主場季前賽的15倍，增幅高達1454%。更誇張的是，今年StubHub銷售速度最快的前3場NBA季前熱身賽，全都與76人有關，顯示詹姆斯加盟後，費城球迷與市場已經提前進入新賽季模式。

StubHub主管消費者、產品與科技傳播的岡薩雷斯（Jill Gonzalez）在接受訪問時表示，每一次重量級球星轉隊都各有不同，但在例行賽完整賽程甚至還沒公布前，就能看到需求如此快速飆升，仍相當罕見。

事實上，詹姆斯加盟消息一出，76人的票務熱度就立刻爆炸。StubHub先前曾統計，費城球票需求幾乎暴增近200倍，球隊搜尋量更暴增約470倍。如今季前賽門票持續熱賣，也進一步證明詹姆斯的影響力不只在球場內，更能立即改變一支球隊的市場價值。

數據顯示，10月16日76人對塞爾蒂克的活動頁面流量，是2025年任何一場76人季前賽的5倍以上。今年StubHub上，76人主場比賽已占所有NBA季前賽需求近23%；相較之下，2025年整個季前賽期間，76人只占約3%。

值得注意的是，購票者並不只是單純追隨詹姆斯四處看球的外地球迷。報導指出，塞爾蒂克這場比賽的大多數購票者都來自賓州，代表這波熱潮主要來自被重新點燃熱情的當地球迷。

至於重複購票與重新活躍的球迷，在今年76人已公布季前賽買家中占比約62%至64%，高於去年45%至55%的區間，顯示不少原本沉寂的費城球迷已經回流。

詹姆斯是否會在特定季前賽出賽，目前仍沒有保證，但球迷顯然不願錯過他可能首次披上76人戰袍亮相的機會。對費城而言，這場熱身賽已不只是季前調整，而像是一場大型球迷朝聖活動。

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