NBA／西蒙斯再暗示想回76人？IG曬詹姆斯球鞋掀聯想

現年30歲的2016年狀元西蒙斯（Ben Simmons）日前在接受雜誌《Men’s Health》訪問時曾表示希望向潛在NBA球隊證明自己變得更健康、更強壯。近日西蒙斯又靠著一張社群限時動態，再次點燃外界對他下一站的猜測。

西蒙斯近日在社群限時動態分享了一雙詹姆斯（LeBron James）簽名球鞋的照片，被外界解讀為向76人拋出善意。隨著詹姆斯今年夏天加盟費城，這個小動作也讓外界開始聯想，西蒙斯是否希望重返老東家。

事實上，這並非西蒙斯近期首次釋出相關訊號。他日前接受《Men's Health》專訪時就曾主動提到重返費城的可能性。

「也許我會回到費城（76人）。邁阿密（熱火）也不錯，而且不是因為那裡是邁阿密。我喜歡史波史特拉（Erik Spoelstra，熱火總教練），我喜歡熱火，喜歡他們的球團，也喜歡他們的文化。我計畫讓自己的身體盡可能變強，讓自己回到球場上，然後讓球隊意識到他們會需要我的能力。」

「我覺得這就是我選擇要做的事，沒有人強迫我。這從來不是我愛不愛打籃球的問題。籃球就在我的DNA裡。我只是覺得，有時候你會受夠伴隨這一切而來的狗屁事情。」

此外，日前西班牙媒體率先披露，76人正考慮以一年老將底薪簽下西蒙斯，作為球隊最後一個正式名單席位。報導指出，詹姆斯加盟後，加上76人前場深度不足，以及西蒙斯與詹姆斯同屬經紀人保羅（Rich Paul）及《Klutch Sports》旗下，都讓這筆重聚交易具備一定可能性。

不過，《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）隨後潑了一盆冷水。他指出，目前76人距離第一層硬上限僅剩約180萬美元空間，在不先清出薪資的情況下，幾乎沒有辦法再簽下西蒙斯，「目前沒有任何消息指出76人打算裁掉或交易現有球員，騰出名額。」

西蒙斯於2016年以狀元身份加盟76人，曾拿下年度最佳新秀，並3度入選明星賽、2度入選年度防守陣容，2021-22賽季最終因與球隊關係惡化以及背傷，整季沒有出賽，並在該季交易截止日前被送往籃網隊。