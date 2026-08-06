NBA／ 2012選秀只服2人！格林直言自己應該是「探花」

勇士前鋒格林（Draymond Green）向來對自己在2012年NBA選秀跌到第二輪耿耿於懷，過去更曾在節目中一口氣背出所有在他之前被選走的34名球員。如今談到如果重新選秀，他認為自己應該高居第3順位。

格林近日重排2012年選秀順位時，僅把戴維斯（Anthony Davis）與里拉德（Damian Lillard）排在自己前面，認為兩人分別應是狀元與榜眼，而自己則是探花。

「我是依照整個生涯成就來重新選秀，包括個人榮譽、團隊榮譽，以及所有表現綜合評估。球場表現當然很重要，但我認為重新選秀時，最重要的還是看球員到底完成了哪些成就，這是非常重要的一部分。」

回顧當年，格林在2012年選秀會直到第35順位才被勇士選中，卻一路成長為NBA史上最成功的二輪秀之一。生涯至今已奪下4座NBA總冠軍、1次年度最佳防守球員、9度入選年度防守隊、2度入選年度最佳陣容，以及4度入選全明星賽。

若按照格林的重排版本，他將升上第3順位，然而當年仍有不少好手，包括比爾（Bradley Beal）、巴恩斯（Harrison Barnes）、羅斯（Terrence Ross）、佐蒙德（Andre Drummond）、小瑞佛斯（Austin Rivers）、佛尼爾（Evan Fournier）、克勞德（Jae Crowder）等人。

值得一提的是，在格林面的11名球員生涯，如羅賓森（Thomas Robinson）、馬歇爾（Kendall Marshall）、懷特（Royce White）、澤勒（Tyler Zeller）、尼克爾森（Andrew Nicholson）、薩林傑（Jared Sullinger）、詹金斯（John Jenkins）、莫特里（Arnett Moultrie）、瓊斯三世（Perry Jones III）、泰勒（Jeffery Taylor）及詹姆斯（Bernard James）等人合計0座NBA總冠軍，而格林一人就已手握4枚冠軍戒指。