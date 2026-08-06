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NBA／已經恢復完整訓練 唐西奇宣告：身體百分百健康

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
唐西奇(中)參加活動。 歐新社
唐西奇(中)參加活動。 歐新社

湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）昨天才傳出前未婚妻撤回兩名女兒撫養費請願書好消息，今天分享個人狀況也是正面訊息，他透過信件䞬露近況，強調現在身體狀況是「百分百健康」，成湖人下個賽季挑戰列強的重要指標。

湖人休賽季重整陣容，新陣容圍繞唐西奇打造，加上「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）離隊轉戰費城，讓唐西奇成為紫金軍團當然核心。

唐西奇能力毋庸置疑，健康狀況成自身最大敵人，上季季後賽他就因腿傷完全缺陣。

在記者球迷們的電子郵件中，唐西奇寫道：「球季結束後的前幾周，我從籃球中真正的好好休息，復健身體，我的復原狀況良好，我現在已經百分百健康了。」

唐西奇也提到，遠離籃球一直是休賽季一開始的行程，「這是一種不同的做事方式，但對我管用，當我讓自己開始想比賽，並嘗試一些新東西時，這會讓我更興奮，也更有動力重新投入比賽。」

唐西奇隨信還附上兩張在健身房訓練的照片，身材看起來十分精實，他表示自己已經恢訓練幾個月，「我的日常訓練包括力量訓練、體能訓練和場上訓練，為下個賽季做準備。」

唐西奇 NBA 健康

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