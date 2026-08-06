NBA／昔日湖人後衛回來了！金塊一年330萬美元簽華克補後場深度

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，金塊與上季效力於以色列豪門勁旅的浪人後衛華克（Lonnie Walker IV），達成一份1年330萬美元合約，這筆簽約將補強金塊後場深度，填補哈德威（Tim Hardaway Jr.）與皮克特（Jalen Pickett）離隊後留下的空缺。

上季為馬卡比出賽期間，沃克共出賽45場，平均攻下15.2分、2.5籃板、2.2助攻，三分球命中率達40%。當時雙方簽下一紙為期3年的合約協議，總價值約達1000萬美元，成為該隊史上最昂貴的簽約之一，也讓華克一舉躍升為歐洲最高薪球員之一。

來自邁阿密大學、身為2018年首輪18順位新秀，華克效力馬刺4年之後，陸續轉戰湖人、籃網；2024年休賽季，華克加入了立陶宛球隊考納斯綠林籃球俱樂部，首次登上歐洲籃球舞台，平均每場貢獻13.6分、3.2籃板與1.8助攻。

在歐洲聯賽中，華克平均繳出15.2分，投籃命中率39.4%、三分球命中率35.1%、罰球命中率75.8%。

2025年2月，華克結束歐洲賽程重返美國加入76人；在費城期間，華克場均攻下12.4分3.2籃板2.5助攻，投籃命中率42%，三分球命中率35.4%。不過球隊最終選擇不執行他2025-26年賽季價值290萬美元的球員選項，使得他再度決定前往歐洲發展。

此外，華克生涯前4個球季職業生涯平均可貢獻10分，過去5個賽季，則平均上場22.4分鐘，可貢獻11.3分，三分球命中率35.2%。