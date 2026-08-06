快訊

白海豚風雨搖滾區曝！明午後可能海警 專家指1縣市周六陸警機會大

男男相愛的烏托邦！日本「BL」風潮到底是什麼？

中聯油下架會議紀錄「C專家」說話了 訂20%是製造問題非解決問題

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／昔日湖人後衛回來了！金塊一年330萬美元簽華克補後場深度

聯合新聞網／ 綜合報導
金塊與上季效力於以色列豪門勁旅的浪人後衛華克，達成一份1年330萬美元合約。 路透。
金塊與上季效力於以色列豪門勁旅的浪人後衛華克，達成一份1年330萬美元合約。 路透。

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，金塊與上季效力於以色列豪門勁旅的浪人後衛華克（Lonnie Walker IV），達成一份1年330萬美元合約，這筆簽約將補強金塊後場深度，填補哈德威（Tim Hardaway Jr.）與皮克特（Jalen Pickett）離隊後留下的空缺。

上季為馬卡比出賽期間，沃克共出賽45場，平均攻下15.2分、2.5籃板、2.2助攻，三分球命中率達40%。當時雙方簽下一紙為期3年的合約協議，總價值約達1000萬美元，成為該隊史上最昂貴的簽約之一，也讓華克一舉躍升為歐洲最高薪球員之一。

來自邁阿密大學、身為2018年首輪18順位新秀，華克效力馬刺4年之後，陸續轉戰湖人、籃網；2024年休賽季，華克加入了立陶宛球隊考納斯綠林籃球俱樂部，首次登上歐洲籃球舞台，平均每場貢獻13.6分、3.2籃板與1.8助攻。

在歐洲聯賽中，華克平均繳出15.2分，投籃命中率39.4%、三分球命中率35.1%、罰球命中率75.8%。

2025年2月，華克結束歐洲賽程重返美國加入76人；在費城期間，華克場均攻下12.4分3.2籃板2.5助攻，投籃命中率42%，三分球命中率35.4%。不過球隊最終選擇不執行他2025-26年賽季價值290萬美元的球員選項，使得他再度決定前往歐洲發展。

此外，華克生涯前4個球季職業生涯平均可貢獻10分，過去5個賽季，則平均上場22.4分鐘，可貢獻11.3分，三分球命中率35.2%。

ESPN 以色列 金塊 華克 沃克 籃球

相關新聞

NBA／太陽砸錢留人 3年7300萬美元續約惡棍布魯克斯

太陽隊「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）將續留鳳凰城，經紀人喬治（Mike George）表示，布魯克斯已經和球隊完成3年7300萬美元（約台幣32.2億元）的續約，這份合約將走到2029-30賽季。

福爾摩沙七人制足球賽登場 192隊、6000人湧進高雄創新高

第三屆福爾摩沙國際七人制足球錦標賽5日在楠梓足球場揭幕，來自9國、192支隊伍參賽，連同隊職員及家屬逾6000人齊聚高雄，規模再創新高，讓這項賽事站穩亞洲青少年足球交流的重要舞台。

NBA／昔日湖人後衛回來了！金塊一年330萬美元簽華克補後場深度

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，金塊與上季效力於以色列豪門勁旅的浪人後衛華克（Lonnie Walker IV），達成一份1年330萬美元合約，這筆簽約將補強金塊後場深度，填補哈德威（Tim Hardaway Jr.）與皮克特（Jalen Pickett）離隊後留下的空缺。

NBA／湖人奪冠班底費城重聚 76人正式簽下凱威爾波普輔佐詹皇

美國職籃NBA費城76人籃球營運總裁甘西（Mike Gansey）今天宣布，球隊已簽下卡德威-波普。他在新球季將披上76...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。