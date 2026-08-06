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NBA／湖人奪冠班底費城重聚 76人正式簽下凱威爾波普輔佐詹皇

中央社／ 費城5日綜合外電報導
76人正式簽下凱威爾波普，新球季將穿上1號球衣。 路透
76人正式簽下凱威爾波普，新球季將穿上1號球衣。 路透

美國職籃NBA費城76人籃球營運總裁甘西（Mike Gansey）今天宣布，球隊已簽下凱威爾波普。他在新球季將披上76人1號球衣，這是他時隔5年再度與湖人前隊友詹姆斯聚首。

NBA官網報導，根據球隊政策，凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）的合約細節並未公布。他上季效力於曼菲斯灰熊出賽51場，平均上場21.3分鐘，繳出場均8.4分、投籃命中率41.0%，2.7次助攻與2.5個籃板的成績。他1月2日對陣洛杉磯湖人時，三分球6投4中，單場攻下本季新高的20分。

自2013年進入NBA以來，畢業於喬治亞大學（University of Georgia）的凱威爾波普在13個賽季中，有6個球季的三分球命中率達到至少38.3%，其中2022-23賽季的三分球命中率達42.3%，更是創下生涯新高。

76人上月27日正式宣布，已簽下聯盟歷史得分王詹姆斯（LeBron James），而且他會穿上23號球衣。凱威爾波普曾兩度奪下NBA總冠軍，他2020年效力於湖人時在泡泡園區與詹姆斯聯手奪冠，隨後在2023年效力於丹佛金塊時，贏得他個人第2枚冠軍戒。

凱威爾波普生涯季後賽共出賽67場，貢獻場均9.7分、三分球命中率35.8%，另拉下2.8個籃板、1.7次助攻與1.2次抄截，平均上場32.4分鐘。

他在NBA總冠軍賽共出賽11場，平均出賽32.5分鐘，繳出場均10.4分、3.1個籃板、1.7次助攻與1.2次抄截。在2020年10月11日湖人對上邁阿密熱火的第6戰中，凱威爾波普挹注17分助球隊取得勝利。

凱威爾波普最初在2013年NBA選秀會首輪被底特律活塞選中，先後效力於活塞、湖人、華盛頓巫師、金塊、奧蘭多魔術與曼菲斯灰熊，他在963場比賽中，繳出場均11.0分（投籃命中率42.7%、三分球命中率36.5%、罰球命中率82.6%）、2.9個籃板、1.9次助攻與1.1次抄截。

湖人 NBA 費城

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