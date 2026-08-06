NBA／太陽砸錢留人 3年7300萬美元續約惡棍布魯克斯

太陽隊「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）將續留鳳凰城，經紀人喬治（Mike George）表示，布魯克斯已經和球隊完成3年7300萬美元（約台幣32.2億元）的續約，這份合約將走到2029-30賽季。

在教練奧特（Jordan Ott）帶領下，布魯克斯成為太陽攻防兩端的重要成員，並獲得一份全新並有完全保障的長期合約；太陽也已和後衛格里斯佩（Collin Gillespie）、威廉斯（Mark Williams）和古德溫（Jordan Goodwin）完成續約，且也都是簽下複數年合約，加上找來布里吉斯（Miles Bridges）以及上季季後賽表現優異的射手肯納德（Luke Kennard），持續充實戰力。

太陽執行長巴特爾史坦（Josh Bartelstein）和總經理古格里（Brian Gregory）這幾個星期和喬治針對布魯克斯的合約協商，且老闆伊許比亞（Mat Ishbia）也承諾願意砸錢支付豪華稅，以保持現有陣容並加入新戰力，為下個賽季做準備。

布魯克斯上季繳出生涯新高的場均20.2分，季後賽首輪面對雷霆隊更有場均26.0分表現，且所屬球隊近6季有5季闖季後賽，在他強悍球風幫助下，太陽的防守從2024到25賽季的聯盟第27名，大躍進到上季的第9名。