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NBA／為何勇士沒給「不可交易條款」？格林：我不想強留某隊
格林（Draymond Green）今年休賽季跳脫合約，希望透過降薪讓勇士隊能用中產特例網羅詹姆斯（LeBron James）。這項計畫未能成，格林與勇士簽下1年2770萬美元，他最近在節目上提到，為何新合約沒有「不可交易條款」。
格林在自家節目提到不可交易條款，「外界報導我沒拿到不可交易條款，沒錯，我確實沒有。我想這原本是可以爭取的事，但我不認為值得爭執。」
格林接著強調，「如果勇士在球季某個時間點想交易我，那他們就是想交易我。我不是那種明知對方不要我，還堅持留在那的人。」
上季勇士曾嘗試交易安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），格林的名字也捲入其中，但最終這筆交易沒成真。格林表示：「我認為這是一種合作關係，如果合作對雙方都有效，那就繼續；如果不適合，那也沒關係，我不想成為那種強留在某隊的人。所以為了不可交易條款爭執，我不認為值得，也沒意義。這從來都不是問題。」
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