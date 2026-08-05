快訊

Telegram一度無預警下架！CEO還原事件經過 曝全新勒索手法

知名康普茶竄改效期、摻逾期原料 「金蘭醬油四代」鍾淳仁夫妻遭訴

潛水正妹網紅李潤潤驟逝！母親感謝各地親友送別：我都替她記著

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／因熱火時期詹姆斯開始打球 埃奇庫姆談新隊友：以為教練在騙我

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
詹姆斯（LeBron James）、埃奇庫姆（VJ Edgecombe）。 美聯社
詹姆斯（LeBron James）、埃奇庫姆（VJ Edgecombe）。 美聯社

76人隊在這個休賽季迎來震撼聯盟的重量級補強，超級巨星詹姆斯LeBron James）宣布加盟，讓陣中年輕新星埃奇庫姆（VJ Edgecombe）直呼不可思議，近日受訪時透露，當初在訓練時得知消息還以為教練在開玩笑，直到球隊後勤群起奔告並看到社群推文證實，才確定啟蒙偶像真要變成隊友。

上賽季以高順位新秀身分加盟76人的埃奇庫姆，菜鳥年即獲得重用，例行賽75場全數先發，場均上陣35分鐘，繳出16分、5.6籃板與4.2助攻的全面數據。談到熱火時期的詹姆斯正是啟蒙他拿起籃球的偶像之一，埃奇庫姆坦言過去從未私下與詹皇見過面，但在自由市場開啟前，他就曾不斷傳訊息纏著隊友馬克西（Tyrese Maxey）打聽消息。

「我一直打電話問馬克西，真的能得到詹姆斯嗎？但他總是裝傻說不知道。」埃奇庫姆笑說，自己當時就懷疑馬克西早已知情。而真正確認消息的那刻更令人難忘，當時他正在球場進行自主訓練，教練的智慧型手錶突然響個不停，隨即轉頭告知詹姆斯加盟的消息，「我第一反應是『你在騙我吧』，直到裝備管理員和醫療人員全部衝出來確認，我拿出手機看到記者證實的消息，整個人都震驚了。」

隨著詹姆斯降臨費城，76人新賽季一躍成為奪冠大熱門，爭冠壓力也隨之翻倍，埃奇庫姆直言全隊心知肚明，「不奪冠就是失敗，在我們這樣的球隊，如果不拿下總冠軍，人們就會說我們太差勁。」

為了備戰極具挑戰的新賽季，埃奇庫姆將打磨投射列為休賽期首要課題，希望改善上季季後賽外線命中率下滑至29.2%的缺點，他堅定表示，「我正在全面幾強運球後跳投等各項投射技巧，必須讓對手時刻保持忌憚，不敢對我放鬆防守。」

詹姆斯 76人 LeBron James

延伸閱讀

NBA／詹姆斯轉戰費城太震撼 埃奇庫姆訓練中途緊急查證：我們真得到詹皇？

詹姆斯要替費城奪冠 76人真的準備好了嗎？

NBA／杜蘭特盛讚詹皇領軍的76人！ 「比2017宇宙勇還強」

NBA／轉戰冠軍尼克卻錯過詹皇 前76人中鋒自我「打氣」：對新球隊很滿意了

相關新聞

NBA／76人戰力超越2017宇宙勇士？格林不認同KD「注重得分」看法

76人今夏成功簽下NBA歷史得分王詹姆斯（LeBron James）後，外界也將這次組隊與杜蘭特（Kevin Durant）2016年加盟勇士相提並論。對此，勇士老將格林（Draymond Green）近日在自己的節目中表示，雖然尊重杜蘭特的看法，但他並不認為如今76人的紙面陣容比2016-17賽季的勇士更強。

NBA／KD吹捧76人更踩勇士舊隊友！K湯、格林開酸：忘了切小帳嗎？

杜蘭特（Kevin Durant）日前一句「現在的76人紙面陣容比2016-17賽季勇士更強」，不僅引發球迷熱議，就連昔日勇士冠軍隊友湯普森（Klay Thompson）與格林（Draymond Green）也忍不住開酸，甚至調侃杜蘭特是不是忘了切換自己的「小帳」。

NBA／因熱火時期詹姆斯開始打球 埃奇庫姆談新隊友：以為教練在騙我

76人隊在這個休賽季迎來震撼聯盟的重量級補強，超級巨星詹姆斯（LeBron James）宣布加盟，讓陣中年輕新星埃奇庫姆（VJ Edgecombe）直呼不可思議，近日受訪時透露，當初在訓練時得知消息還以為教練在開玩笑，直到球隊後勤群起奔告並看到社群推文證實，才確定啟蒙偶像真要變成隊友。

NBA／尼克奪冠班底少一人！26歲中鋒傑米森轉戰暴龍

據知名記者海恩斯（Chris Haynes）報導，上季效力尼克隊的中鋒傑米森（Trey Jemison）與暴龍隊達成協議，簽下雙向合約。

NBA／球員工會打造洛城訓練大本營 助球員擺脫尋場、奔波困擾

每年休賽季，眾多NBA頂尖球星都選擇在洛杉磯展開開季前訓，但過去繁重的交通轉乘與分散各地的球場、重訓室，總讓各路好手勞心勞力，為了解決這項長期困擾，球員工會（NBPA）在今天宣布，將於洛杉磯正式啟用打造的全新訓練中心「PLYRS UNTD」，為聯盟球星提供一站式的頂級訓練環境。

NBA／要唐西奇付撫養費 前未婚妻撤回申請

湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）和前未婚妻戈爾特斯（Anamaria Goltes）為爭取兩名女兒監護權不惜要對鋪公堂，不過原定8月14日開庭審理前，戈爾特斯撤回了請願書，被視為釋出善意的舉動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。