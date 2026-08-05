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NBA／尼克奪冠班底少一人！26歲中鋒傑米森轉戰暴龍

聯合新聞網／ 綜合報導
尼克隊中鋒傑米森（Trey Jemison）。 路透
尼克隊中鋒傑米森（Trey Jemison）。 路透

據知名記者海恩斯（Chris Haynes）報導，上季效力尼克隊的中鋒傑米森（Trey Jemison）與暴龍隊達成協議，簽下雙向合約。

現年26歲的傑米森身高208公分，是2023年落選秀，生涯陸續效力巫師、灰熊、鵜鶘、湖人和尼克。上季和尼克簽雙向合約，出賽13場，平均只上場6.3分鐘，得到1.0分1.4籃板。在G聯盟出賽31場，平均得到8.3分8.7籃板。

傑米森季末合約沒有轉正，因此無法打季後賽，不過他在季後賽全程隨隊，最終尼克奪下冠軍，傑米森也能領到冠軍戒指。

尼克休賽季失去羅賓森（Mitchell Robinson）與胡克波提（Ariel Hukporti）兩名長人，儘管簽下老將佐蒙德（Andre Drummond），目前深度仍不足夠。

暴龍目前有伯爾特（Jakob Poeltl）和傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）2名中鋒，傑米森將添加陣容深度，不過值得一提的是，暴龍上季經常擺小球陣容，讓前鋒去客串中鋒。

尼克

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