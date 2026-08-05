NBA／KD吹捧76人更踩勇士舊隊友！K湯、格林開酸：忘了切小帳嗎？

杜蘭特（Kevin Durant）日前一句「現在的76人紙面陣容比2016-17賽季勇士更強」，不僅引發球迷熱議，就連昔日勇士冠軍隊友湯普森（Klay Thompson）與格林（Draymond Green）也忍不住開酸，甚至調侃杜蘭特是不是忘了切換自己的「小帳」。

事情起因於日前有球迷留言表示，這支76人「根本沒資格和那支勇士相比」，杜蘭特則直接回覆反駁。

「差很遠？哈哈。安比德（Joel Embiid）是不久前的MVP，布朗（Jaylen Brown）是最近的總冠軍賽MVP，麥克西（Tyrese Maxey）過去3年都是全明星。我們都知道詹姆斯（LeBron James）能做到什麼。」

「Klay Thompson從來沒有當過MVP候選人，場均22分；格林場均14分、7籃板、6助攻；柯瑞（Stephen Curry）是MVP，就安比德一樣。我真的不懂，為什麼大家會覺得那支勇士在紙面上比較。

不過，這番言論顯然讓昔日隊友不太認同。湯普森也率先在社群限時動態發文，直接標記杜蘭特並寫道，「欸，兄弟，你還好嗎？@easymoneysniper，幹嘛直接用我的全名？」

事實上湯普森會不爽KD直呼自己全名，是因為在美國網路文化，不使用暱稱而直接指名道姓，通常是代表嚴肅且有火藥味的語氣，何況兩人還是前隊友。

隨後，格林也在杜蘭特的Threads貼文下留言開酸，「Slim（杜蘭特）是不是以為自己正在用分身帳號？」

格林這句話，明顯是在調侃杜蘭特過去曾因使用匿名「分身帳號」替自己辯護而引發的著名社群風波。

事實上，2016-17賽季的勇士，被普遍認為是NBA史上最強球隊之一。當時勇士是在73勝班底的基礎上，再加入正值巔峰的杜蘭特，陣中還有柯瑞（Stephen Curry）、湯普森、格林，以及伊古達拉（Andre Iguodala）、李文斯頓（Shaun Livingston）等深厚替補陣容，最終完成2連霸，並連續3年闖進總冠軍賽。

不少球迷也認為，杜蘭特之所以刻意淡化2017年勇士的實力，很大程度上是因為外界多年來始終批評他當年離開雷霆、加盟73勝勇士的決定，因此希望藉由提高76人的評價，讓自己的選擇看起來沒有那麼具有爭議。