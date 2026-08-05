NBA／76人戰力超越2017宇宙勇士？格林不認同KD「注重得分」看法

76人今夏成功簽下NBA歷史得分王詹姆斯（LeBron James）後，外界也將這次組隊與杜蘭特（Kevin Durant）2016年加盟勇士相提並論。對此，勇士老將格林（Draymond Green）近日在自己的節目中表示，雖然尊重杜蘭特的看法，但他並不認為如今76人的紙面陣容比2016-17賽季的勇士更強。

杜蘭特日前在美國男籃活動中，盛讚76人已具備爭冠實力，表示76人擁有4位場均25分等級的球員，甚至認為紙面陣容比當年勇士還要出色，「上一次有球隊湊齊3位場均20分球員時，大家都說那不公平，那就是我待的那支勇士。現在76人有4位場均25分的球員，所以我當然認為他們會是冠軍競爭者。他們一定會很好看，絕對值得打開League Pass。」

不過，格林對此並不認同，「大家都把杜蘭特談詹姆斯加盟76人的話放大解讀了。杜蘭特說76人的紙面陣容比2016-17賽季的勇士更好，我不知道自己能不能同意這個說法……但那就是KD的看法。」

「首先，我認為杜蘭特只是給予76人應有的尊重。很多人把他的話解讀成『詹姆斯做了和KD當年一樣的事』，我並不認同這種說法。」

格林接著解釋，杜蘭特看待籃球的方式，本來就和一般人不同，「如果你想理解他的發言，就必須先了解KD怎麼看籃球。他的籃球理念很有《Uncle Drew》的味道，對他來說，籃球永遠都是關於得分。」

「所以當KD說『他們有4位場均25分球員』時，你就要知道，在他的腦海裡，這代表的就是一支很強的球隊。他就是這樣理解籃球，所以他才會特別提到這4位得分手。」

事實上，兩次組隊背景存在明顯差異。杜蘭特2016年加盟勇士時，正值生涯巔峰，加入的是一支前一季豪取73勝、並在西區決賽淘汰雷霆的球隊，隊中還有柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）與格林3位正值巔峰的全明星球員。

更有不少球迷認為，杜蘭特之所以拿76人與當年的勇士相比，只是希望替自己2016年的「決定」增添更多合理性，而那段爭議至今仍影響著外界對他的評價。