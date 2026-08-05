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NBA／球員工會打造洛城訓練大本營 助球員擺脫尋場、奔波困擾

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
球員工會主席范弗利特（Fred VanVleet）。 路透
球員工會主席范弗利特（Fred VanVleet）。 路透

每年休賽季，眾多NBA頂尖球星都選擇在洛杉磯展開開季前訓，但過去繁重的交通轉乘與分散各地的球場、重訓室，總讓各路好手勞心勞力，為了解決這項長期困擾，球員工會（NBPA）在今天宣布，將於洛杉磯正式啟用打造的全新訓練中心「PLYRS UNTD」，為聯盟球星提供一站式的頂級訓練環境。

這座佔地約1萬2000坪、造價高達5000萬美元的頂級運動中心，位於普拉亞維斯塔（Playa Vista），前身為快艇的舊訓練基地。在工會主席范弗利特（Fred VanVleet）與多位資深球員推動下，從設施配置到餐飲細節皆傾聽球員心聲。場館不僅擁有兩座標準籃球場，更涵蓋先進重訓室、有機與素食餐飲、生物標記血液檢測、冥想艙、桑拿房以及專業理療師服務，甚至貼心設置理髮椅，徹底實現「一站搞定」的訓練藍圖。

雷霆長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）坦言，以往在洛杉磯練球就像闖關，「練球去一處、重訓去一處、恢復又去另一處，光是奔波就浪費不少寶貴時間。」如今在這座全新大本營，球員能在兩小時之內高效完成所有課目，隨後充實享受假期與陪伴家人。

工會執行董事凱利（David Kelly）表示，這項投資不僅能大幅提升球員的訓練效率，更能增進球員間的橫向交流與內部凝聚力，為未來勞資協議談判奠定堅實基礎。隨著這座專屬基地的問世，球員們終能擺脫長年來的「尋場之苦」，以最佳姿態迎向全新賽季。

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