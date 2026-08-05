聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／要唐西奇付撫養費 前未婚妻撤回申請
湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）和前未婚妻戈爾特斯（Anamaria Goltes）為爭取兩名女兒監護權不惜要對鋪公堂，不過原定8月14日開庭審理前，戈爾特斯撤回了請願書，被視為釋出善意的舉動。
戈爾特斯今年3月向洛杉磯高等法院提交請願書，要求唐西奇支付兩名女兒的撫養費和律師費，戈爾特斯在開庭前要提交一份答辯狀。
戈爾特斯開庭前決定撤銷申請，她在一份回應文件中表示，撤回對子女撫養費的申請，目的是能透過雙方同意，以友好方式解決撫養問題，「這符合我們孩子的最大利益。」
唐西奇和戈爾特斯愛情長跑超過十年，2023年求婚成功，兩人育有一名2歲的女兒加布里埃拉（Gabriela）和7個月的奧莉維亞（Olivia），兩名女兒都和戈爾特斯住在斯洛維尼亞，不過今年3月唐西奇證實兩人分手。
根據美國《ESPN》報導，熟悉唐西奇情況的消息人士透露，唐西奇今年2月向斯洛維尼亞法院提交了一份臨時禁令申請，要求立即與加布里埃拉和奧利維亞取得聯繫，並解決共同監護權和子女撫養費問題。
消息來源今天表示，監護權問題還沒解決，目前是由斯洛維尼亞法院處理。
27歲的唐西奇曾宣布，今年夏天將回到斯洛維尼亞陪伴女兒，不會加入國家隊打FIBA世界盃歐洲資格賽，他說：「我愛女兒勝過任何事，她們永遠是我人生第一順位。」
《Run&Roar奔龍而上》嘖嘖募資限時 35 折
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。