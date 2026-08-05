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NBA／要唐西奇付撫養費 前未婚妻撤回申請

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
唐西奇（Luka Doncic）。 歐新社
唐西奇（Luka Doncic）。 歐新社

湖人隊當家球星唐西奇Luka Doncic）和前未婚妻戈爾特斯（Anamaria Goltes）為爭取兩名女兒監護權不惜要對鋪公堂，不過原定8月14日開庭審理前，戈爾特斯撤回了請願書，被視為釋出善意的舉動。

戈爾特斯今年3月向洛杉磯高等法院提交請願書，要求唐西奇支付兩名女兒的撫養費和律師費，戈爾特斯在開庭前要提交一份答辯狀。

戈爾特斯開庭前決定撤銷申請，她在一份回應文件中表示，撤回對子女撫養費的申請，目的是能透過雙方同意，以友好方式解決撫養問題，「這符合我們孩子的最大利益。」

唐西奇和戈爾特斯愛情長跑超過十年，2023年求婚成功，兩人育有一名2歲的女兒加布里埃拉（Gabriela）和7個月的奧莉維亞（Olivia），兩名女兒都和戈爾特斯住在斯洛維尼亞，不過今年3月唐西奇證實兩人分手。

根據美國《ESPN》報導，熟悉唐西奇情況的消息人士透露，唐西奇今年2月向斯洛維尼亞法院提交了一份臨時禁令申請，要求立即與加布里埃拉和奧利維亞取得聯繫，並解決共同監護權和子女撫養費問題。

消息來源今天表示，監護權問題還沒解決，目前是由斯洛維尼亞法院處理。

27歲的唐西奇曾宣布，今年夏天將回到斯洛維尼亞陪伴女兒，不會加入國家隊打FIBA世界盃歐洲資格賽，他說：「我愛女兒勝過任何事，她們永遠是我人生第一順位。」

唐西奇 湖人 Luka Doncic

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