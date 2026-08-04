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NBA／傳國王想替阿卡夫找導師 有意簽下衛少或歐拉迪波

聯合新聞網／ 綜合報導
衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。 美聯社
衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。 美聯社

國王隊今年休賽季沒有太多操作，如今傳出想找一名資深控衛擔任新秀阿卡夫（Darius Acuff Jr.）的導師，傳出對衛斯特布魯克Russell Westbrook）和歐拉迪波（Victor Oladipo）有興趣。

資深記者史坦指出，「國王希望找來一名資深控球後衛，指導備受期待的新秀阿卡夫，因此目前正評估重新簽回衛斯特布魯克，或引進歐拉迪波擔任這個角色的可能性。國王也是日前在夏季聯賽期間，前往拉斯維加斯觀看歐拉迪波試訓的球隊之一。」

歐拉迪波是2013年選秀榜眼，2017-18賽季在溜馬隊奪下年度進步獎、年度最佳陣容第三隊和年度最佳防守陣容第一隊，連兩年入選明星賽。不過歐拉迪波因傷病迅速淡出聯盟，上次在NBA出賽已是2022-23賽季效力熱火隊。

衛斯特布魯克曾9度入選明星賽、年度最佳陣容，還有2屆得分王和3屆助攻王，2016-17賽季奪下年度MVP。不過衛斯特布魯克必須有球在手的打法，加上近年身手退化，讓他要拿到一份正式合約都很困難。上季出賽64場，平均得到15.2分6.7助攻5.4籃板，三分命中率33.8%。

阿卡夫是今年首輪第7順位新秀，他在大學賽場有大量球權，平均攻下23.5分6.4助攻3.1籃板，投籃命中率48.4%，三分命中率高達44%，但有防守不佳的疑慮。

國王 Russell Westbrook 衛斯特布魯克 歐拉迪波

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