NBA／杜蘭特盛讚詹皇領軍的76人！ 「比2017宇宙勇還強」

費城76人在今年休賽季迎來詹姆斯（LeBron James）加盟後，一躍成為新賽季奪冠熱門，也引發外界與過去金州勇士王朝的比較。曾是2017到19年間「宇宙勇」核心成員的杜蘭特（Kevin Durant），近日就在社群平台直言，如今這支由「詹皇」領軍的76人，整體實力更勝當年自己效力的勇士，再度掀起球迷熱議。

杜蘭特近日在Instagram留言區與球迷互動時，被問到詹姆斯加盟後的76人是否能與2017年的勇士相提並論，他毫不猶豫表示，自己認為如今的費城陣容甚至更勝當年勇士王朝。

杜蘭特並未詳細拆解戰術層面，但他認為，這支76人擁有更完整且均衡的陣容配置，除了41歲的詹皇坐鎮之外，還有正值巔峰的布朗（Jaylen Brown）、明星後衛馬克西（Tyrese Maxey）、當家中鋒安比德（Joel Embiid），以及備受期待的新秀埃奇庫姆（VJ Edgecombe），整體天賦與深度都相當驚人。

面對外界質疑，杜蘭特也再度提到自己多年來始終背負的爭議。他表示：「我知道很多人都是詹姆斯的死忠球迷，每次我談籃球，你們就會被觸發情緒，因為你們認為我從他手中『搶走』了兩座冠軍，否則他的GOAT地位會更加穩固。但多數人從來沒有真正聽我在說什麼，只是用情緒回應。」

2016年夏天，杜蘭特離開奧克拉荷馬雷霆，震撼加盟剛打出73勝9敗、創下NBA史上最佳例行賽戰績的金州勇士，與柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）與格林（Draymond Green）組成最具話題性的「宇宙勇」。

勇士在杜蘭特加盟後連續3年闖進總冠軍賽，並於2017、2018年完成二連霸，兩度擊敗詹姆斯率領的克里夫蘭騎士，當時再加上伊古達拉（Andre Iguodala）領軍的板凳戰力，幾乎是公認NBA史上最具統治力的球隊之一。

如今杜蘭特卻認為，目前76人的陣容強度已經超越當年的勇士。不過，76人新賽季依舊存有不少變數，包含已經高齡41歲的詹姆斯能否維持高水準表現、安比德的健康狀況是否穩定，以及全新陣容需要多少時間磨合、球權分配問題等，都將決定76人是否真能兌現杜蘭特口中「比2017宇宙勇更強」的高度。