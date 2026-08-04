NBA／湯普森加入湖人？美媒曝樂於回家鄉洛杉磯、獨行俠積極尋求交易

達拉斯獨行俠隊休賽季持續調整陣容，老將射手湯普森（Klay Thompson）未來充滿變數，外界一度盛傳邁阿密熱火隊有意網羅他。根據《The Athletic》記者克拉克（Christian Clark）報導，湯普森也樂於重返家鄉洛杉磯發展，不過獨行俠目前仍傾向透過交易送走他，而不是直接買斷合約。

克拉克指出，獨行俠至今還不確定是否要留下湯普森，消息人士透露，球團近期積極試探交易市場，希望為湯普森尋找合適下家，但目前仍未取得突破性進展。

36歲的湯普森目前與獨行俠的合約還剩最後1年，2026-27賽季薪資約1750萬美元，合約到期後將成為完全自由球員。美媒報導，他對於重返家鄉洛杉磯抱持開放態度，除了童年曾在當地生活外，目前在洛杉磯也擁有住處。此外，錯失簽下詹姆斯（LeBron James）後的熱火，也與湯普森傳出「緋聞」，是球界人士認為值得關注的潛在落腳球隊。

另一位《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）則指出，獨行俠並不打算透過買斷的方式提前與湯普森分道揚鑣。球團認為，如果能透過交易換回資產，將比直接買斷更符合球隊利益；若湯普森希望走上買斷一途，也必須放棄相當可觀的薪資，因此目前操作難度不低。

湯普森近兩季都是獨行俠隊內三分球命中數最多的球員，但他上季整體表現較巔峰時期仍有所下滑，2025-26賽季場均11.7分、投籃命中率39.3％，三分球命中率38.3％。