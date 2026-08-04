快訊

伊朗、阿曼快談成了！紐時曝光「荷莫茲協議」 收船舶服務費55分帳

力積電前董座黃崇仁辭世 張忠謀將出任治喪委員會榮譽主委

獨／繼旅長帶隊上酒店 陸軍八軍團203旅再遭南檢搜索…帶回前旅長等4軍官

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／湯普森加入湖人？美媒曝樂於回家鄉洛杉磯、獨行俠積極尋求交易

聯合新聞網／ 綜合報導
老將射手湯普森（Klay Thompson）是否會繼續留在獨行俠仍是未知數。 路透
老將射手湯普森（Klay Thompson）是否會繼續留在獨行俠仍是未知數。 路透

達拉斯獨行俠隊休賽季持續調整陣容，老將射手湯普森Klay Thompson）未來充滿變數，外界一度盛傳邁阿密熱火隊有意網羅他。根據《The Athletic》記者克拉克（Christian Clark）報導，湯普森也樂於重返家鄉洛杉磯發展，不過獨行俠目前仍傾向透過交易送走他，而不是直接買斷合約。

克拉克指出，獨行俠至今還不確定是否要留下湯普森，消息人士透露，球團近期積極試探交易市場，希望為湯普森尋找合適下家，但目前仍未取得突破性進展。

36歲的湯普森目前與獨行俠的合約還剩最後1年，2026-27賽季薪資約1750萬美元，合約到期後將成為完全自由球員。美媒報導，他對於重返家鄉洛杉磯抱持開放態度，除了童年曾在當地生活外，目前在洛杉磯也擁有住處。此外，錯失簽下詹姆斯（LeBron James）後的熱火，也與湯普森傳出「緋聞」，是球界人士認為值得關注的潛在落腳球隊。

另一位《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）則指出，獨行俠並不打算透過買斷的方式提前與湯普森分道揚鑣。球團認為，如果能透過交易換回資產，將比直接買斷更符合球隊利益；若湯普森希望走上買斷一途，也必須放棄相當可觀的薪資，因此目前操作難度不低。

湯普森近兩季都是獨行俠隊內三分球命中數最多的球員，但他上季整體表現較巔峰時期仍有所下滑，2025-26賽季場均11.7分、投籃命中率39.3％，三分球命中率38.3％。

獨行俠 Klay Thompson 湯普森 湖人

相關新聞

NBA／湯普森加入湖人？美媒曝樂於回家鄉洛杉磯、獨行俠積極尋求交易

達拉斯獨行俠正積極尋求交易老將射手湯普森，並不打算以買斷方式與其分道揚鑣。湯普森對重返洛杉磯持開放態度，合約剩最後一年，薪資約1750萬美元。

NBA／因血栓被迫退役 波許提醒溫班亞瑪按時服藥重要性

法國球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）上季率馬刺隊重返NBA總冠軍賽，亮點表現讓人容易忘記他第二個賽季曾因血栓問題導致賽季提前報銷，「過來人」波許（Chris Bosh）特別提出建議並提醒22歲的溫班亞瑪，要按時服藥，確保不再復發。

NBA／溫班亞瑪當東道主 號召馬刺隊友到法國一起訓練

馬刺隊當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）和菜鳥球季有亮眼表現的哈波（Dylan Harper）上周末參加在巴黎布隆尼亞爾宮舉行的NBA夏季訓練營，兩人的籃球活動不僅如此，身為地主的溫班亞瑪這周末還將招待8到10名隊友在法國訓練，為再度挑戰總冠軍儲備能量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。