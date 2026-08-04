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NBA／溫班亞瑪當東道主 號召馬刺隊友到法國一起訓練

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
溫班亞瑪。路透
溫班亞瑪。路透

馬刺隊當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）和菜鳥球季有亮眼表現的哈波（Dylan Harper）上周末參加在巴黎布隆尼亞爾宮舉行的NBA夏季訓練營，兩人的籃球活動不僅如此，身為地主的溫班亞瑪這周末還將招待8到10名隊友在法國訓練，為再度挑戰總冠軍儲備能量。

馬刺執行長布福特（RC Buford）近期上YouTube 節目上透露，哈波將在法國加入溫班亞瑪的訓練，至於其他球員的名單並沒特別提及。

7月開始已經3度造訪的布福特提到，溫班亞瑪從19歲加入馬刺後，領袖氣質不斷提升，「他們想要成長，我看到溫班亞瑪打給隊員然後說『嘿，來這和我待一個星期』。」

溫班亞瑪已經兩度入選全明星陣容，今年更全票獲選年度防守球員，成為史上第一人，上季出賽64戰繳出場均25.0分、11.5籃板表現。

布福特說：「你會發現，真正偉大的領導者很少會模仿或複製別人，他從不試圖成為別人，他只做他自己。他以身作則，無論是為人處世、保養身體，還是與家人和隊友的相處上，都樹立了榜樣。」他補充說，很少有球隊會派出十名隊員飛越半個地球去一起訓練，這都是建立在對溫班亞瑪的尊重、欽佩和快樂上。

溫班亞瑪休賽季行程包括和NBA傳奇歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）一起訓練，也加入隊友福克斯（De'Aaron Fox）主導的訓練課程。

溫班亞瑪 馬刺 NBA

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