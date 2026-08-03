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NBA／訪台之後能封神？拉文合約年領4900萬美元 國王傳無意買斷

聯合新聞網／ 綜合外電報導
NBA球星拉文訪台參加「2026桃園珍珠海岸國際音樂節」，還走訪大溪老街，前往福仁宮參拜祈福，並體驗擲筊儀式。圖／桃園市政府觀光旅遊局提供
NBA球星拉文訪台參加「2026桃園珍珠海岸國際音樂節」，還走訪大溪老街，前往福仁宮參拜祈福，並體驗擲筊儀式。圖／桃園市政府觀光旅遊局提供

才剛造訪台灣的兩屆灌籃王拉文（Zach LaVine），目前在沙加緬度國王的定位顯得有些尷尬，不過根據最新消息指出，國王目前並未考慮與拉文進行合約買斷，球團預期他會打完合約最後一年。

拉文先前執行2026-27年賽季價值高達4900萬美元的球員選項，這也是他2022年與芝加哥公牛簽下5年2億1520萬美元合約的最後一年。由於薪資金額龐大，加上國王可能進入重建階段，外界一度推測雙方是否可能透過買斷提前分手，但目前看來，這並不是國王考慮中的選項。

拉文進入合約最後一年。 美聯社
拉文進入合約最後一年。 美聯社

報導指出：「拉文在國王的不確定未來已被討論數月，但與近期報導相反，國王並未考慮買斷。」換句話說，除非後續出現交易機會，拉文新賽季仍可能繼續披上國王球衣。

拉文上季僅代表國王出賽39場，之後因右手肌腱傷勢在2月接受手術，賽季宣告提前報銷。國王整季只拿下22勝，拉文則繳出平均每場攻下19.2分、2.8籃板、2.3助攻的成績，投籃命中率47.9%，三分命中率39.0%。

兩屆灌籃王拉文造訪桃園。記者陳恩惠／攝影 陳恩惠
兩屆灌籃王拉文造訪桃園。記者陳恩惠／攝影 陳恩惠

以拉文剩餘合約金額來看，國王幾乎沒有理由主動買斷，因為這代表球隊必須付出高額成本，卻無法換回任何資產。對國王來說，更務實的做法是希望拉文能在新賽季恢復健康、打出具交易價值的表現，未來若有合適機會，再透過交易換回選秀權或年輕籌碼。

國王目前看似準備走向重建與新時代。球隊在2026年選秀會以首輪第7順位選進阿卡夫（Darius Acuff Jr.），顯示未來可能逐漸把重心轉向年輕核心培養。在這樣的背景下，拉文的角色更像是一名過渡期老將戰力，同時也是球隊潛在交易資產。

拉文觀賞書法老師揮毫「鵬程萬里」，親自在作品落款，也提筆寫下草書「飛」字留念。圖／桃園市政府觀光旅遊局提供
拉文觀賞書法老師揮毫「鵬程萬里」，親自在作品落款，也提筆寫下草書「飛」字留念。圖／桃園市政府觀光旅遊局提供

拉文過往曾是聯盟明星級後衛，具備優異的切入、外線與單打能力，但近年受到傷勢與球隊角色影響，市場價值已不如巔峰期。國王若想從他身上取得回報，新賽季他的健康與表現將成為關鍵。

當唐斯（Karl-Anthony Towns）去年訪台後就奪下總冠軍賽，拉文球迷或許也希望自家偶像能夠比照辦理，離開台灣之後也在合約年打出不可思議的最佳賽季。

拉文。記者陳恩惠／攝影 陳恩惠
拉文。記者陳恩惠／攝影 陳恩惠

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