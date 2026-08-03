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NBA／3年5220萬美元續約馬歇爾 獨行俠總裁讚：建隊重要拼圖

聯合新聞網／ 綜合外電報導
馬歇爾獲得獨行俠續約肯定。 美聯社
馬歇爾獲得獨行俠續約肯定。 美聯社

達拉斯獨行俠正式與前鋒馬歇爾（Naji Marshall）完成多年延長合約。根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，馬歇爾獲得的是3年5220萬美元合約，內容為全額保障。

獨行俠新任總裁尤基利（Masai Ujiri）在聲明中表示：「馬歇爾透過他每天面對比賽的態度，為自己贏得這個機會。他是一名具競爭心的球員，能用很多不同方式影響勝利。他的多功能性、強硬，以及願意接受每一項挑戰的態度，都讓他成為我們正在打造陣容中的重要一員。」

馬歇爾剛打出生涯最佳賽季，上季例行賽出賽74場，其中47場先發，平均每場上場29.5分鐘，繳出15.2分、4.7籃板、3.3助攻與1.1抄截。這名曾在2020年選秀會乏人問津的側翼，2026-27年賽季仍將領取940萬美元薪資，至於全新的3年延長合約將從2027-28年賽季開始生效。

馬歇爾生涯前4個賽季皆效力鵜鶘，2024年休賽季以自由球員身分與獨行俠簽下3年2700萬美元合約。如今這份新約年均價值幾乎是前一張合約的2倍，也反映他在達拉斯體系中逐漸提升的價值。

雖然馬歇爾生涯三分出手量不高，命中率也只有30.0%，但他已成為聯盟最擅長終結進攻的側翼球員之一。關鍵在於他開發出相當出色的拋投能力，能在不同進攻情境中運用。過去2季效力獨行俠期間，他平均每場出手7.7次兩分球，命中率高達59.8%，展現優異禁區與中距離終結效率。

身高6呎6吋的馬歇爾，同時也是紮實籃板手、輔助型組織者與多功能防守者，能在側翼位置提供強度與彈性空間。根據知名記者史坦（Marc Stein）指出，獨行俠過去一直「持續拒絕」其他球隊對於馬歇爾的交易興趣，如今則用長約將他綁定。

獨行俠近年持續重塑陣容，馬歇爾雖非最大牌球星，卻是能填補多種任務的實用型戰力。從防守對位、轉換進攻、切入終結到第二波組織，他都能在不大量占用球權的情況下幫助球隊。對一支正在追求穩定競爭力的球隊來說，這類全能側翼正是最難被取代的角色。

此外，獨行俠也在聲明中透露，馬歇爾新賽季將更換球衣背號，從原本的13號改穿3號。隨著延長合約落定，馬歇爾也將以更明確的長期定位，繼續成為獨行俠未來陣容的重要拼圖。

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