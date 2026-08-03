NBA／詹皇有前例出走沒壓力？ 美媒狂批勇士老闆只想空耗柯瑞忠誠

金州勇士今年休賽季動作相對安靜，補強成果不如外界期待，也讓球隊未來方向再度受到檢視。根據NBA記者厄文（Anthony Irwin）爆料，勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）與球團高層似乎正把柯瑞（Stephen Curry）對勇士的忠誠，當成不必立刻全力補強爭冠陣容的理由。

厄文在節目《Lakers Lounge》中談到勇士現況時，將柯瑞處境與詹姆斯（LeBron James）過去在洛杉磯湖人面臨的情況相提並論。他直言，最讓人覺得諷刺的是，湖人過去對詹姆斯的處理方式，以及如今勇士對柯瑞的態度，都像是在利用超級球星對球隊的忠誠。

厄文表示：「我覺得最諷刺的是，之前詹姆斯的情況，尤其是現在柯瑞的情況，拉卡柏可以反過來利用柯瑞對球隊的忠誠。最後詹姆斯說，『好吧，我受夠了，我要走了。』但柯瑞要這樣做困難得多。」

他進一步指出，柯瑞希望終身效力勇士，也希望直到自己再也無法爭冠之前，都能持續競爭總冠軍的態勢。然而，正因為拉卡柏知道柯瑞比起離隊追逐冠軍，或回到家鄉附近的夏洛特打球，更傾向留在灣區，球團就能利用這份忠誠，繼續維持目前不上不下的操作方式。

勇士近年已逐漸走到十字路口。柯瑞仍是球隊最重要的招牌球星，但勇士在2026年休賽季接連錯過詹姆斯、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與雷納德（Kawhi Leonard）等大咖球星，也未能簽下足以明顯改變戰力的新援，讓外界質疑球團究竟是想繼續衝冠，還是已開始為後柯瑞時代的重建鋪路。

對勇士而言，這個休賽季之所以更受關注，還因為柯瑞即將具備續約資格。雖然他們對於能與柯瑞達成新合約仍有信心，但圍繞球隊未來與這名冠軍後衛關係的討論，已逐漸升溫。

近期甚至傳出柯瑞與波士頓塞爾蒂克有所連結，這支東區強權被點名是未來可能關注柯瑞動向的球隊之一。雖然柯瑞離開勇士仍被視為難以想像的情境，但當勇士遲遲沒有拿出更具企圖心的補強行動，相關傳聞自然更容易被放大。

報導也指出，拉卡柏如今似乎更專注於打造後柯瑞時代的勇士，而不是不計代價把握柯瑞生涯最後爭冠窗口。這樣的方向若持續下去，可能會讓勇士球迷感到焦慮，畢竟仍有強大影響力的柯瑞仍希望在職業生涯最後階段保持爭冠競爭力，而不是只是單純成為球隊轉型期的精神象徵。

勇士過去在柯瑞的帶領之下建立不可思議的王朝，8年內奪下4座總冠軍，也讓整支球隊從平凡一躍而升成為NBA最具價值與影響力的品牌之一。

如今，當柯瑞仍在努力延續爭冠可能時，球團是的否願意用同樣強烈的企圖心回應他，持續打造強而有力的陣容，看起來在薪資空間和運作手腕雙重打擊之下，勇士很可能又要面臨一個徒勞無功的掙扎賽季。

對柯瑞而言，留在勇士代表忠誠與傳奇延續；但對勇士而言，若把這份忠誠視為可以不急著大動作補強的保險，恐怕也會讓這段王朝尾聲變得更加敏感。