快訊

翁山蘇姬還活著！緬甸軍政府罕見曝光最新照片 兒曾憂2年沒消息恐過世

獨／傳出黑馬人選...政大法學院副院長葉啟洲 內定出任金融評議中心董事長

中華科大直升機卡路上！勾落電纜釀號誌故障 校方回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／湖人夏季聯賽表現機會有限 「奶油賈霸」考慮重返大學籃壇

聯合新聞網／ 綜合外電報導
「奶油賈霸」阿維拉可能重新考慮回到大學籃球。 路透社
「奶油賈霸」阿維拉可能重新考慮回到大學籃球。 路透社

曾與洛杉磯湖人簽下夏季聯賽合約的「奶油賈霸（Cream Abdul-Jabbar）」阿維拉（Robbie Avila），在夏聯舞台獲得的上場時間相當有限，如今可能重新考慮回到大學籃球。

根據NBA記者札戈里亞（Adam Zagoria）報導，阿維拉在獲得第5年大學出賽資格後，目前正在評估是否重返NCAA。

根據ESPN報導，美國地方法院法官史威尼（Charlotte Sweeney）近期發布全國性初步禁制令，允許所有屬於2022年高中畢業屆的NCAA第1級運動員，再多打第5個賽季。這項裁定讓多名大學籃球員獲得額外一年資格，阿維拉也在其中。

為了讓這批新取得第5年資格的球員尋找新球隊，NCAA特別開放8月3日至8月10日的轉學門戶窗口，供阿維拉與其他球員選擇下一站。這也讓原本已經與湖人達成訓練營合約協議的阿維拉，出現重返大學籃壇的可能性。

阿維拉在2026年NBA選秀會落選之後，與湖人簽下夏季聯賽合約。不過，他在夏季聯賽期間並未獲得太多表現機會，總共代表湖人出賽4場，平均每場僅上場8分鐘，繳出1.0分、0.5籃板與1.0助攻。

他在湖人夏聯期間最多上場時間，出現在加州經典賽首戰對馬刺，當時他打了14分鐘。雖然阿維拉已經同意與湖人簽下訓練營合約，但在他評估重返大學後，是否仍會參加湖人訓練營，目前還有待觀察。

阿維拉大學生涯前2季效力印第安納州立大學，之後轉學到聖路易大學。上季他表現亮眼，帶領聖路易打出27勝4敗戰績，個人35場出賽平均貢獻12.8分、4.5籃板與4.1助攻，獲選大西洋10聯盟年度最佳球員。

阿維拉過去以高籃球智商、傳球能力與獨特進攻風格累積不少人氣，但在湖人下季聯賽陣容中沒有得到足夠曝光。如今NCAA資格變動讓他多了一條選擇路，接下來他將在挑戰NBA訓練營與重返大學爭取更大角色之間做出決定。

相關新聞

NBA／湖人夏季聯賽表現機會有限 「奶油賈霸」考慮重返大學籃壇

曾與洛杉磯湖人簽下夏季聯賽合約的「奶油賈霸（Cream Abdul-Jabbar）」阿維拉（Robbie Avila），在夏聯舞台獲得的上場時間相當有限，如今可能重新考慮回到大學籃球。

NBA／佛雷格、唐西奇相約洛城打高爾夫？名記闢謠：這是假消息

日前社群平台傳出，達拉斯獨行俠新核心佛雷格（Cooper Flagg）將飛往洛杉磯，與前獨行俠球星、現效力洛杉磯湖人的唐西奇（Luka Dončić）一起打高爾夫，引發不少NBA球迷熱議。不過，資深記者史坦（Marc Stein）已出面闢謠，指出這是假消息。

NBA／詹姆斯轉戰費城太震撼 埃奇庫姆訓練中途緊急查證：我們真得到詹皇？

就像多數人一樣，費城76人年輕新星埃奇庫姆（VJ Edgecombe）在得知球隊成功搶下詹姆斯（LeBron James）時，也感到難以置信。這場牽動全聯盟版圖的自由市場爭奪戰，最後由76人勝出，也讓埃奇庫姆坦言，自己當下真的又驚又喜，甚至在訓練中途停下來確認消息是否屬實。

NBA／菲律賓男籃夢碎？馬刺榜眼哈波因護照問題 僅受限歸化球員身分

儘管許多菲律賓球迷期待馬刺新星哈波（Dylan Harper）未來能披上菲律賓男籃戰袍，但根據菲律賓籃球協會說明，哈波與哥哥小哈波（Ron Harper Jr.）都無法以本土球員身分代表菲律賓出賽，原因是兩人都未能在滿18歲前取得菲律賓護照。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。