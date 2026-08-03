NBA／湖人夏季聯賽表現機會有限 「奶油賈霸」考慮重返大學籃壇

曾與洛杉磯湖人簽下夏季聯賽合約的「奶油賈霸（Cream Abdul-Jabbar）」阿維拉（Robbie Avila），在夏聯舞台獲得的上場時間相當有限，如今可能重新考慮回到大學籃球。

根據NBA記者札戈里亞（Adam Zagoria）報導，阿維拉在獲得第5年大學出賽資格後，目前正在評估是否重返NCAA。

根據ESPN報導，美國地方法院法官史威尼（Charlotte Sweeney）近期發布全國性初步禁制令，允許所有屬於2022年高中畢業屆的NCAA第1級運動員，再多打第5個賽季。這項裁定讓多名大學籃球員獲得額外一年資格，阿維拉也在其中。

為了讓這批新取得第5年資格的球員尋找新球隊，NCAA特別開放8月3日至8月10日的轉學門戶窗口，供阿維拉與其他球員選擇下一站。這也讓原本已經與湖人達成訓練營合約協議的阿維拉，出現重返大學籃壇的可能性。

阿維拉在2026年NBA選秀會落選之後，與湖人簽下夏季聯賽合約。不過，他在夏季聯賽期間並未獲得太多表現機會，總共代表湖人出賽4場，平均每場僅上場8分鐘，繳出1.0分、0.5籃板與1.0助攻。

他在湖人夏聯期間最多上場時間，出現在加州經典賽首戰對馬刺，當時他打了14分鐘。雖然阿維拉已經同意與湖人簽下訓練營合約，但在他評估重返大學後，是否仍會參加湖人訓練營，目前還有待觀察。

阿維拉大學生涯前2季效力印第安納州立大學，之後轉學到聖路易大學。上季他表現亮眼，帶領聖路易打出27勝4敗戰績，個人35場出賽平均貢獻12.8分、4.5籃板與4.1助攻，獲選大西洋10聯盟年度最佳球員。

阿維拉過去以高籃球智商、傳球能力與獨特進攻風格累積不少人氣，但在湖人下季聯賽陣容中沒有得到足夠曝光。如今NCAA資格變動讓他多了一條選擇路，接下來他將在挑戰NBA訓練營與重返大學爭取更大角色之間做出決定。