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NBA／佛雷格、唐西奇相約洛城打高爾夫？名記闢謠：這是假消息

聯合新聞網／ 綜合外電報導
唐西奇(右)和佛雷格是獨行俠兩代門面，兩人在各自球隊的發展和彼此互動也備受矚目。 路透社
唐西奇(右)和佛雷格是獨行俠兩代門面，兩人在各自球隊的發展和彼此互動也備受矚目。 路透社

日前社群平台傳出，達拉斯獨行俠新核心佛雷格（Cooper Flagg）將飛往洛杉磯，與前獨行俠球星、現效力洛杉磯湖人的唐西奇（Luka Doncic）一起打高爾夫，引發不少NBA球迷熱議。不過，資深記者史坦（Marc Stein）已出面闢謠，指出這是假消息。

這則傳聞最早在社群平台X上發酵，帳號MavsMuse聲稱根據消息來源，佛雷格將前往洛杉磯，與唐西奇在休賽季一同打高爾夫。由於兩人分別被視為獨行俠過去與現在的看板人物，消息一出立刻引起討論，也讓球迷開始想像兩人在球場外互動的畫面。

不過，史坦很快透過X澄清，唐西奇與佛雷格目前都在各自的休賽季基地活動，並沒有計畫一起前往高爾夫球場。隨著史坦出面否認，獨行俠球迷也可以暫時放下這段「前後任門面同場揮桿」的想像。

唐西奇與佛雷格之所以被放在一起討論，正是因為他們都與獨行俠近年的命運密切相關。獨行俠去年將唐西奇交易到湖人，這筆交易被視為NBA史上最震撼的操作之一，也讓達拉斯正式告別原本圍繞唐西奇打造的時代。

然而，獨行俠隨後在選秀會中獲得狀元籤，並選進備受期待的佛雷格，意外迅速找到新的建隊核心。佛雷格也沒有辜負外界期待，新秀球季便打出亮眼表現，成功拿下2025-26年賽季年度最佳新秀，毫無疑問成為獨行俠未來門面。

另一方面，唐西奇在加盟湖人後，也在個人第1個完整洛杉磯賽季打出超級巨星身手，上季以場均33.5分成為聯盟得分王，證明自己即使轉換環境，仍是聯盟最具主宰力的進攻球員之一。

近期唐西奇也已傳出將在本月於斯洛維尼亞舉辦為期4天的專屬迷你訓練營，並邀請整支湖人隊參與，藉此提前建立球隊默契。相較之下，佛雷格則仍專注於自己的休賽季準備。

雖然佛雷格與唐西奇這次並沒有如傳言所說在洛杉磯相約打高爾夫，但兩人的名字仍難免被獨行俠球迷連在一起。畢竟，一人是達拉斯前一個時代的超級球星，另一人則是球團現在押寶的未來核心。這段傳聞雖然被否認，卻也再次反映出外界對於獨行俠門面更迭故事的高度關注。

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