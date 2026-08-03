NBA／詹姆斯轉戰費城太震撼 埃奇庫姆訓練中途緊急查證：我們真得到詹皇？

就像多數人一樣，費城76人年輕新星埃奇庫姆（VJ Edgecombe）在得知球隊成功搶下詹姆斯（LeBron James）時，也感到難以置信。這場牽動全聯盟版圖的自由市場爭奪戰，最後由76人勝出，也讓埃奇庫姆坦言，自己當下真的又驚又喜，甚至在訓練中途停下來確認消息是否屬實。

埃奇庫姆近日接受《Nice Kicks》訪問時，回憶詹姆斯確定加盟76人的那一刻。他表示：「我當時正在訓練，所以人在球場上。有一名教練戴著Apple Watch，他的手錶一直響個不停。後來他停下來看了一下，然後說：『欸，我們得到詹姆斯了。』我當下就說：『等一下。』我訓練到一半直接停下來。」

埃奇庫姆接著說：「我必須去看一下手機，確認這是不是真的。然後我才回去完成訓練，接著就發了那張照片。」

他所說的照片，是自己在Instagram限時動態上模仿詹姆斯2018年著名迷因姿勢的畫面。當時這則限動迅速在社群平台引發討論，也成為76人球迷慶祝詹姆斯加盟的熱門反應之一。

對整個NBA而言，詹姆斯加盟76人無疑是2026年休賽季最震撼的發展之一。費城成功以極具成本效益的合約簽下這名4屆MVP，瞬間成為今年休賽季最大贏家。

詹姆斯的到來，也讓76人衝擊總冠軍的希望大幅提升。這支球隊多年來在季後賽屢次受挫，自2001年後便再也未能打進分區決賽深處。如今詹姆斯加入後，76人陣容不只擁有安比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）與布朗（Jaylen Brown），再加上埃奇庫姆等年輕戰力，帳面實力相當驚人。

對埃奇庫姆來說，能與童年偶像並肩作戰，更是難得的學習機會。他毫不掩飾對詹姆斯的崇拜，並表示：「就是要學習。對我來說，他是史上最偉大球員。現在我們有了他，還有布朗、安比德、馬克西，這是一支很強的隊伍。」

埃奇庫姆補充：「我真的很期待能學習，也期待看看我們在球場上能做到什麼。」