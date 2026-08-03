NBA／菲律賓男籃夢碎？馬刺榜眼哈波因護照問題 僅受限歸化球員身分

儘管許多菲律賓球迷期待馬刺新星哈波（Dylan Harper）未來能披上菲律賓男籃戰袍，但根據菲律賓籃球協會說明，哈波與哥哥小哈波（Ron Harper Jr.）都無法以本土球員身分代表菲律賓出賽，原因是兩人都未能在滿18歲前取得菲律賓護照。

菲律賓籃球協會執行長戴伊（Erika Dy）表示，哈波與小哈波若未來想為菲律賓國家隊效力，只能以歸化球員身分出賽，而非本土球員。根據FIBA規定，球員若要被認定為某國本土球員，通常必須在滿16歲前取得該國國籍文件或護照；哈波兄弟因未符合相關條件，因此無法用本土身分登錄。

戴伊表示：「首先，我不認為Dylan已經有菲律賓護照。雖然他們大概2年前曾經聯繫我們，當時布萊克（Norman Black）教練和我人在拉斯維加斯，他們詢問過資格問題，但那時他已經18、19歲了，而且他們還沒有護照。」

哈波與小哈波的父親是5冠名將老哈波（Ron Harper），母親瑪麗亞（Maria Pizarro）則擁有菲律賓血統。也因這層背景，菲律賓球迷多年來一直期待哈波兄弟有機會加入菲律賓男籃，強化國家隊戰力。

哈波近年已成為NBA最受矚目的年輕球星之一。他是去年NBA選秀榜眼，加盟馬刺後迅速打出聲勢，協助球隊一路闖進2026年總冠軍賽，過程中所展現的老練球技和穩定心態，贏得外界讚賞。

哈波的哥哥小哈波今夏剛與塞爾蒂克簽下3年900萬美元的延長合約，持續在陣容輪替中站穩腳步。

倘若哈波兄弟能以本土身分加入菲律賓，無疑會大幅提升國家隊競爭力，但相關資格限制可能讓這項期待難以實現。戴伊已經明確表示：「如果這對兄弟要為Gilas出賽，他們絕對無法以本土球員身分登錄。」

歸化球員資格多年來一直是菲律賓籃壇的重要議題。過去菲律賓也曾希望NBA球員克拉克森（Jordan Clarkson）能以本土球員身分代表國家隊出賽，但FIBA最終裁定，克拉克森只能被歸類為歸化球員。

根據FIBA規定，每支國家隊在FIBA認可賽事的12人名單中，最多只能登錄1名歸化球員，這也讓菲律賓在用人選擇上必須格外取捨。

菲律賓男籃日前在2027年FIBA世界盃亞洲區資格賽第一輪A組以2勝4敗排名第3，落後6勝0敗的澳洲與4勝2敗的紐西蘭。接下來菲律賓將進入第二輪E組賽事，特別是在主場的2場關鍵戰役，分別是8月28日迎戰約旦、8月30日對上伊朗。

對菲律賓男籃而言，哈波兄弟無法以本土球員身分加入，代表短期內國家隊補強選項仍受到限制。未來若要爭取兩人代表菲律賓出賽，就必須與其他歸化球員名額競爭，也讓菲律賓籃協在世界盃資格賽與未來國際賽布局上面臨更複雜的抉擇。

不過對哈波來說，為菲律賓男籃效力恐怕也更不切實際，畢竟未來隨著他的成長，甚至打到美國隊正選都有可能，早在2023年他就曾隨美國隊出征U19世界盃。