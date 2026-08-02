NBA／史上首位「五金行」老闆！37歲杜蘭特仍盼出征洛杉磯奧運

休士頓火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）並未關上再次披上美國男籃戰袍的大門，他近日表示，自己仍希望能入選2028年洛杉磯奧運美國隊名單，若最終成行並幫助美國隊再次登頂，他將成為奧運男籃史上首位拿下5面金牌的球員。

杜蘭特在美國籃球活動中受訪時表示，自己是否能參加2028年洛杉磯奧運，最終仍取決於美國籃球總管希爾（Grant Hill）與美國隊的安排，以及屆時他是否仍是國內最頂尖的球員之一。

杜蘭特說：「這真的取決於希爾和美國隊想怎麼做。我會持續保持自己的比賽水準，希望能接到那通電話，但有太多出色球員也值得入選這支球隊。」

杜蘭特過去多次表達想挑戰個人第5屆奧運的意願，但他也強調，自己不認為光靠過去的成就就應該自動獲得名單席次。對他來說，接下來2個賽季的表現將非常關鍵，他希望用實際產出說服希爾與美國隊決策層，證明自己仍能在國際賽舞台幫助球隊贏球。

現年37歲的杜蘭特，等到洛杉磯奧運開幕時，距離40歲生日將不到2個月。即便如此，他仍希望維持頂尖狀態，繼續競爭美國隊有限的12人名單。不過他也坦言，美國籃壇人才深度驚人，除了多名已成名NBA球星，還有許多年輕球員將競逐美國隊正選名單，因此入選絕不會是理所當然。

杜蘭特早已是美國男籃國際賽史上最具代表性的球星之一。他曾幫助美國隊在2012年倫敦奧運、2016年里約奧運、2021年東京奧運與2024年巴黎奧運奪下金牌，成為史上首位拿下4面奧運金牌的男子籃球員。

如果杜蘭特能在2028年再度入選，並幫助美國隊於洛杉磯主場奪金，他將把紀錄推進到前所未見的5面奧運金牌，成為男籃奧運史上獨一無二的存在。