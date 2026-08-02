NBA／冠軍成員被送走 雷霆主戰前鋒：就像少了家庭成員

雷霆隊尋求衛冕失利後陣容異動，包括多特（Luguentz Dort）、維金斯（Aaron Wiggins）和喬伊（Isaiah Joe）都離隊，當家中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）今天形容，這些成員的離隊就像是少了家庭成員一樣難受。

多特是雷霆長期的先發大將，因交易到老鷹和雷霆分道揚鑣；替補的維金斯也將轉戰亞特蘭大，喬伊則是被送到活塞隊。

霍姆葛倫今天出席美國籃球基金會在南加州的慈善活動時提到，知道這一切就是在商言商，沒有球隊會是17位成員永遠再一起，但就算明白這一點，得知隊友的離開仍十分難過，「在此同時，我也會多特和維金斯在亞特蘭大可以獲得的機會而興奮，無論他們在那邊取得什麼里程碑，我都為他們感到高興。」

雷霆和兩屆MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、明星前鋒威廉斯（Jalen Williams）和霍姆葛倫都簽下高薪長期合約，球團因此交易掉多特、維金斯和喬伊來控制團隊薪資，且仍留下中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein），新賽季仍是奪冠熱門之一。

霍姆葛倫表示，對球團有完全的信任，相信球團各種操作都是想把事情做好，「我的工作就是整個夏天待在健身房，把自己事情做好。」

上季在西區決賽驟死戰敗給馬刺隊，霍姆葛倫關鍵第7戰只有4分、4籃板，他表示從中上了一課，這次經歷也是提醒大家想完成奪冠任務有多艱難，「沒有理所當然，即使你付出所有努力，最終也可能失敗。歸根究底，你必須接受付出努力卻得不到任何結果的現實，我們今年就失敗了，但這並不會改變我們前進的方向。」