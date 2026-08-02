快訊

融資數據突然消失 是誰在「四貸同堂」熱潮下，不讓市場看清槓桿？

0050成分股沒全漲停憑什麼飆漲停？政大教授周冠男揭秘：套利機制暫時失效

林青霞悲痛送46年摯友！施南生追思會眾星雲集 周潤發、梁朝偉全現身

聽新聞
0:00 / 0:00

台北羽賽／破戴資穎紀錄！17歲印度小將首度封后成最年輕冠軍

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
17歲印度小將夏爾瑪奪下台北公開賽女單冠軍。記者余承翰／攝影
17歲印度小將夏爾瑪奪下台北公開賽女單冠軍。記者余承翰／攝影

17歲印度小將夏爾瑪（Tanvi Sharma）首度來台參加台北羽球公開賽，就締造賽史紀錄，且是打破偶像、我國退役傳奇戴資穎紀錄，今天她以兩個21：16擊敗越南阮垂玲，以17歲7個月又11天年紀封后，成為賽史最年輕冠軍得主。

小戴2012年奪下台北公開賽女單冠軍時18歲，相隔14年，夏爾瑪寫下新猷，五官仍有些稚氣的她賽後透露，賽前其實很緊張，「但上了場我告訴自己發揮百分之百，全力以赴，我沒有任何壓力去打比賽。」

世界排名34的夏爾瑪8強賽開始連退種子，包括昨天擊敗我國希望、列第5種子的黃宥薰，今天更只花36分鐘就擊敗列第6種子的阮垂玲，生涯首度在BWF超級系列賽登頂。

聽聞成為台北賽最年輕冠軍，夏爾瑪驚呼說：「真的嗎？我非常開心！」聽聞自己打破的是偶像戴資穎紀錄，讓她再驚呼一聲。青少年排名曾經登頂女子單打第一的她也提到，接續會繼續努力，希望在超級1000和750等級的大賽也能打出好表現。

首度來台就締造生涯超級賽首冠里程碑，夏爾瑪也笑說，儘管這幾天台北天氣滿熱，但一切體驗都很好，很享受本周的台北賽。

17歲印度小將夏爾瑪奪下台北公開賽女單冠軍。記者余承翰／攝影
17歲印度小將夏爾瑪奪下台北公開賽女單冠軍。記者余承翰／攝影

戴資穎 印度 冠軍

延伸閱讀

台北羽賽／台灣女單最後希望不敵印度小將 黃宥薰坦言太想奪冠

台北羽賽／邱品蒨8強落馬 黃宥薰內戰拍退林湘緹成台灣女單最後希望

台北羽賽／連兩場遭年輕世代衝擊 林俊易止步4強坦言累了

台北羽賽／田口真彩挺進混雙決賽 招牌甜笑圈粉無數

相關新聞

NBA／昔日「宇宙勇」被批 杜蘭特看好76人「四巨頭」

「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）加入76人隊，被批是「抱團」，曾經是火箭隊明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）認為，煥然一新的76人擁有足夠進攻火力來爭奪2027年NBA總冠軍，且想起昔日自己在勇士隊拿過的兩冠的「宇宙勇」陣容。

NBA／幸運奪冠換跑道！索漢1年合約加盟拓荒者 力拚開季15人名單

根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，自由球員前鋒索漢（Jeremy Sochan）已與拓荒者達成協議，雙方將簽下一年合約。

台北羽賽／破戴資穎紀錄！17歲印度小將首度封后成最年輕冠軍

17歲印度小將夏爾瑪（Tanvi Sharma）首度來台參加台北羽球公開賽，就締造賽史紀錄，且是打破偶像、我國退役傳奇戴資穎紀錄，今天她以兩個21：16擊敗越南阮垂玲，以17歲7個月又11天年紀封后，成為賽史最年輕冠軍得主。

NBA／灌籃王拉文訪台送溫暖 和唐寶寶交流做公益

由桃園市政府主辦的「2026桃園珍珠海岸國際音樂節」系列活動於本周末盛大登場，現役NBA飛人級球星拉文（Zach LaVine）今天上午10點特別出席在桃園大溪笠復威斯汀度假酒店舉辦的「LoVine 桃園（Love in Taoyuan）」公益交流活動，傳遞「用愛守護桃園」的核心精神，不僅展現體育明星的公益影響力，更將愛與希望帶進桃園。

NBA／換帥後破冰！八村壘重返日本國家隊 盼爭取洛杉磯奧運門票

今年7月與洛杉磯快艇簽約的日本球星八村壘（Rui Hachimura），近日回到東京新宿進行活動，並且公開表態，表示自己將會重返日本男籃代表隊。他說：「我想回到日本代表，再次為日本籃球努力。」這也代表他有望自2024年巴黎奧運後，睽違約2年再度披上日本隊戰袍。

NBA／勇士繼續留人 老將底薪續約小裴頓

除留下格林（Draymond Green）、霍福特（Al Horford），勇士隊也和小裴頓（Gary Payton II）再續前緣，美國《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）收到消息來源指出，小裴頓以一年390萬美元的老將底薪合約再留灣區，將迎接個人第7個在勇士的賽季。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。