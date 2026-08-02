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NBA／灌籃王拉文訪台送溫暖 和唐寶寶交流做公益

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
NBA球星拉文出席公益活動。圖／桃園市政府提供
NBA球星拉文出席公益活動。圖／桃園市政府提供

由桃園市政府主辦的「2026桃園珍珠海岸國際音樂節」系列活動於本周末盛大登場，現役NBA飛人級球星拉文（Zach LaVine）今天上午10點特別出席在桃園大溪笠復威斯汀度假酒店舉辦的「LoVine 桃園（Love in Taoyuan）」公益交流活動，傳遞「用愛守護桃園」的核心精神，不僅展現體育明星的公益影響力，更將愛與希望帶進桃園。

今天活動特別邀請昨天「2026 國際職籃球星交流賽」現場抽中見面會資格的球迷，共同參與與拉文近距離互動；同時邀請財團法人中華民國唐氏症基金會的孩子們一同共襄盛舉，透過運動交流與陪伴，傳遞正向能量。

活動由唐氏症基金會孩子們帶來精彩演出揭開序幕，隨後拉文驚喜現身，親切的與孩子們擊掌互動，現場掌聲與歡笑不斷，氣氛溫馨熱烈。拉文也分享自己長期投入公益、支持身心障礙者的理念，希望透過自身影響力，鼓勵更多人持續關注並支持唐氏症家庭，以實際行動讓愛與關懷走進社會每個角落。

NBA球星拉文出席公益活動。圖／桃園市政府提供
NBA球星拉文出席公益活動。圖／桃園市政府提供

為讓愛心持續延續，活動現場同步宣布多項公益合作計畫。未來，大溪笠復威斯汀度假酒店將持續於館內販售唐氏症基金會公益商品；萬豪國際集團則預計於9月的慈善路跑及11月的慈善高爾夫活動中義賣拉文親筆簽名商品，將國際球星的影響力轉化為支持在地公益的實際行動，持續為公益挹注更多能量。

桃園市政府體育局表示，希望透過「2026 桃園珍珠海岸國際音樂節」系列活動，串聯國際體育交流、公益關懷、海岸觀光及城市導覽等多元面向，展現桃園兼具活力與溫度的城市魅力，並攜手市民共同創造屬於桃園最具代表性的「Taoyuan Moment」。

NBA球星拉文出席公益活動。圖／桃園市政府提供
NBA球星拉文出席公益活動。圖／桃園市政府提供

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