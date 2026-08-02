NBA／換帥後破冰！八村壘重返日本國家隊 盼爭取洛杉磯奧運門票

今年7月與洛杉磯快艇簽約的日本球星八村壘（Rui Hachimura），近日回到東京新宿進行活動，並且公開表態，表示自己將會重返日本男籃代表隊。他說：「我想回到日本代表，再次為日本籃球努力。」這也代表他有望自2024年巴黎奧運後，睽違約2年再度披上日本隊戰袍。

八村壘表示：「我想回到日本代表，為了讓日本籃球變得更強而努力。奧運也會在洛杉磯舉行，所以我希望能以日本代表身分繼續奮戰。」他也提到，日本隊相關活動即將展開，希望自己能盡快完成合流。

八村壘自2024年巴黎奧運後便未再代表日本出賽。當時他因左小腿傷勢提前退出奧運，日本隊最終3戰全敗出局。同年11月，他曾針對日本籃球協會（JBA）的代表隊運作提出強烈質疑，批評協會缺乏「球員優先」精神，並直言不想在那樣方針的日本代表隊打球，也不願與那樣的組織合作。他當時也對率隊參加巴黎奧運的總教練霍瓦斯（Tom Hovasse）續任表達不滿，引發日本籃壇震動。

在八村壘公開表態後，日本籃球協會也開始調整強化體制。協會今年1月曾與八村壘所屬經紀公司Wasserman代表會面，之後霍瓦斯在2月首度回應八村壘批評，表示「很遺憾，每個人都有各自意見，那是他的意見」。

今年10月，八村壘也曾與JBA會長島田慎二會面。到了2026年2月，協會宣布與霍瓦斯合約結束，並由桶谷大接任日本男籃總教練。

對於重新回歸國家隊，八村壘表示，他感受到日本代表與JBA正在一點一滴改變，也逐漸展現出他心中認為應有的方向，「日本代表和JBA都慢慢在改變，作為一個團體，也越來越展現出想讓日本籃球變強的想法。」這也是促使他重新回到國家隊的重要原因。

日本男籃接下來將在2027年世界盃亞洲區第二輪資格賽出戰，27日客場面對沙烏地阿拉伯，31日則回到日本迎戰卡達。八村壘目前具體合流時間尚未完全確定，但他預計會先參加自己主辦的籃球訓練營「BLACK SAMURAI」，之後再與日本代表隊會合，準備本月底的世界盃資格賽。

談到日本籃球現況，八村壘認為這是非常重要的階段。他說：「籃球一定會有關鍵時期。我覺得我們現在所處的，就是日本所說的黃金時代。包括河村勇輝在內，越來越多球員在日本努力，我認為這就是黃金時代。作為其中一員，我想為日本籃球繼續努力。」

2028年洛杉磯奧運對八村壘而言意義格外重大。他過去效力洛杉磯湖人，今年7月轉戰洛杉磯快艇，洛杉磯可說是深深影響他職業生涯的「第二故鄉」。若能在這座城市再次代表日本出戰奧運，對他而言勢必是生涯重要篇章。