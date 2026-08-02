NBA／幸運奪冠換跑道！索漢1年合約加盟拓荒者 力拚開季15人名單

根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，自由球員前鋒索漢（Jeremy Sochan）已與拓荒者達成協議，雙方將簽下一年合約。

雖然查拉尼亞並未透露合約進一步細節，但外界預期這份合約可能接近老將底薪，且不會是全額保障。先前已有報導指出，拓荒者預計會引進一些非保障合約球員，讓他們與中鋒波特（Micah Potter）競爭15人正式名單最後1至2個席次。

索漢是在2022年選秀會以首輪第9順位加入馬刺，身高6呎8吋（約203公分）的他，在進入聯盟前3季每季平均得分都至少達到11分，馬刺也曾多次嘗試不同定位，讓他在部分時間擔任控球前鋒，甚至客串小球中鋒。

不過，索漢在2025-26年賽季逐漸跌出固定輪替，最終在交易截止日後遭到釋出，隨後加盟紐約尼克。儘管他在尼克也沒有獲得太多出賽時間，例行賽16場平均只打6.9分鐘，季後賽8場平均上場時間更降至3.3分鐘。不過，隨著尼克在總冠軍賽擊敗他的前東家馬刺，索漢仍幸運拿下一枚冠軍戒指。

索漢至今例行賽累積出賽228場，平均繳出9.9分、5.4籃板、2.5助攻，投籃命中率47.0%，三分命中率28.6%，罰球命中率72.5%。他的優勢在於身材、活動力與防守多功能性，但外線穩定度與進攻定位仍是生涯至今需要突破的課題。

對拓荒者而言，索漢不一定已經穩拿開季正式名單位置，但依照目前陣容結構來看，他確實有爭取留下的機會。

拓荒者現有名單在後衛與中鋒位置相對擁擠，但鋒線深度不足，在兩位主力先發前鋒阿夫迪賈（Deni Avdija）與卡馬拉（Toumani Camara）身後仍需要更多輪替選項。

因此，若索漢能在訓練營與熱身賽展現防守能量、多守位能力與更穩定的進攻選擇，他仍有機會從競爭中脫穎而出，成為拓荒者新賽季鋒線板凳的一員。對這名前樂透新秀來說，加盟波特蘭將是重新證明自我的重要機會。