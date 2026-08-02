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NBA／昔日「宇宙勇」被批 杜蘭特看好76人「四巨頭」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
火箭隊明星前鋒杜蘭特（左）認為，煥然一新的76人隊新球季是一支有力的競爭者。法新社
火箭隊明星前鋒杜蘭特（左）認為，煥然一新的76人隊新球季是一支有力的競爭者。法新社

「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）加入76人隊，被批是「抱團」，曾經是火箭隊明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）認為，煥然一新的76人擁有足夠進攻火力來爭奪2027年NBA總冠軍，且想起昔日自己在勇士隊拿過的兩冠的「宇宙勇」陣容。

詹姆斯選擇76人，攜手從塞爾蒂克隊轉戰費城的前NBA總冠軍賽MVP布朗（Jaylen Brown）、安比德（Joel Embiid）和馬克西（Tyrese Maxey）組成「四巨頭」，2016年加入勇士的杜蘭特當時和「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）合體，「宇宙勇」在3年拿下兩冠。

「上一度他們將3個超過20分的球員聚集同隊時，他們說這不公平，那就是我待過的勇士。76人現在有4個場均25分的球員同隊，所以當然，我認為他們會成為一支有力的競爭者。」杜蘭特還提到，相信76人的比賽會非常精彩，值得購買聯盟同行證觀戰。

上季布朗、安比德和馬克西場均都有至少25分，詹姆斯23個賽季中也有20個賽季有場均25分表現，儘管已經41歲，仍有一定影響力。

詹姆斯最終在勇士、騎士、熱火和76人中選擇以2年800萬美元老將底薪合約加入費城，37歲的杜蘭特表示事前完全不知情，詹姆斯十分低調，但新的76人有助於提升NBA的討論度。

杜蘭特 76人 NBA

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