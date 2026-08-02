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NBA／勇士繼續留人 老將底薪續約小裴頓

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
小裴頓。路透
小裴頓。路透

除留下格林（Draymond Green）、霍福特（Al Horford），勇士隊也和小裴頓（Gary Payton II）再續前緣，美國《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）收到消息來源指出，小裴頓以一年390萬美元的老將底薪合約再留灣區，將迎接個人第7個在勇士的賽季。

2016年進入聯盟的小裴頓，2020年加入勇士，2022年休賽季曾短暫離開加入拓荒者隊，之後透過交易重返勇士，一直是球隊重要成員，也是球隊2022年冠軍班底。

有驚人爆發力的小裴頓，過去幾季飽受傷病問題，不過上季健康出賽73場，在攻守兩端都幫助勇士；他和隊友關係和睦，尤其和當家球星柯瑞（Stephen Curry）和「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）都有好交情。

勇士今年夏天以短約留下多位老將，包括波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、霍福特、梅爾頓（De'Anthony Melton）和格林，續約小裴頓後球員人數已達到12人，只有空間再簽兩到三名老將底薪的自由球員。

勇士 NBA 小裴頓

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