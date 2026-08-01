NBA／火箭悍將聲請家暴限制令 指控前女友肢體攻擊還毀損高價衣物

休士頓火箭前鋒伊森（Tari Eason）近期向法院聲請家暴限制令，對象是前女友瑪麗蓮（Marilyn Maritza Melo Rodriguez）。根據《TMZ Sports》報導，伊森在聲請文件中指控對方曾對他進行肢體攻擊、與威脅自身安全事件有關，並毀損價值約9萬2000美元（約新台幣297萬元）的衣物。

報導指出，伊森要求法院命令瑪麗蓮遠離他本人、住處、工作場所、車輛，以及火箭隊在加州出賽時可能使用的任何球館。相關指控目前尚未經法院證實，《TMZ Sports》也未報導瑪麗蓮方面的回應。

根據《TMZ Sports》取得的法院文件，伊森描述瑪麗蓮為他曾交往過的對象。他指稱，瑪麗蓮的母親曾要求他開車送女兒回家，但兩人抵達後發生爭執，對話隨後升高為肢體衝突。伊森聲稱，瑪麗蓮當時多次以握拳方式毆打他的臉部。

現年25歲的伊森也表示，瑪麗蓮的一名友人曾打電話給他，威脅要「打斷我的兩條腿」並「殺了我」，讓他擔心自身安全。伊森進一步指控，瑪麗蓮之後回到他居住的Airbnb，將漂白水倒在他的設計師品牌衣物上，導致大批個人物品遭毀損。

伊森估計，被破壞的個人財產總價值約達9萬2000美元。他也因此在限制令聲請中，除了要求保護住處與工作場所外，還特別將火箭隊可能作客加州比賽的球館納入保護範圍，希望避免對方在NBA賽季期間接近他。

伊森即將迎接個人生涯第5個賽季。身高6呎8吋的他，至今代表火箭出賽221場例行賽，平均繳出10.4分、6.3籃板、1.3助攻與1.3抄截。

在2025-26賽季例行賽中，伊森出賽60場，平均得到10.5分、6.3籃板；季後賽表現則進一步提升，場均攻下13.8分、6.7籃板與2.5抄截，成為火箭鋒線重要戰力。

伊森7月稍早才傳出與火箭達成5年8150萬美元（約新台幣24.45億元）合約協議，原本正準備迎接新賽季，如今卻因私人糾紛與法律聲請成為場外焦點。