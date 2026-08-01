NBA／唐斯續約成尼克拚連霸隱憂 恐需仿效布朗森降薪保冠軍班底

紐約尼克今年完成歷史性奪冠後，雖然大致保留了冠軍陣容，但接下來仍面臨薪資結構上的重大考驗。根據《紐約郵報》記者施瓦茲（Jared Schwartz）報導，尼克若想延續爭冠窗口，關鍵之一將取決於唐斯（Karl-Anthony Towns）是否願意在下一份延長合約中做出讓步。

尼克奪冠後保留多數主力球員，不過仍在自由市場失去季後賽期間鎮守禁區有功的中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）。而真正可能影響球隊長期競爭力的問題，則是未來薪資空間與豪華稅壓力，特別是唐斯即將具備簽下巨額延長合約的資格。

唐斯在尼克季後賽爭冠過程中扮演重要角色，平均繳出15.9分、10.6籃板、4.9助攻與1.3阻攻，三分命中率高達45.6%。他不只提供禁區得分與外線空間，也在防守端展現進步，回應過去外界對他季後賽成績不佳的質疑。

尼克總教練布朗（Mike Brown）在季後賽也更充分運用唐斯的策應能力，讓他不只是得分長人，更成為進攻端的重要中樞。這樣的角色轉變提升了唐斯的效率，也讓他在爭冠過程中證明自己仍是聯盟頂級長人之一。

不過，唐斯的下一份合約將讓尼克面臨艱難選擇。他下季薪資約5700萬美元（約新台幣17.1億元），2027-28年賽季則握有價值6100萬美元的球員選項。尼克現在就可以提供他一份4年2億7200萬美元的延長合約。

若唐斯選擇明年跳出球員選項，他能簽下的頂薪合約大約為2億6600萬美元，金額略低於現在可談的延長合約。不過若他等到2028年進入自由市場，理論上的合約金額還可能進一步提高。

問題在於，若唐斯堅持拿滿頂薪，尼克可能很難在現行薪資規則下長期維持完整冠軍陣容。近年NBA新勞資協議加重高薪球隊限制，特別是「第二層硬上限（The Second Apron）」讓爭冠隊在補強、交易與留人上都更受拘束。對尼克而言，唐斯合約將不只是個人薪資問題，也會牽動球隊能否保住核心班底。

尼克陣中已有布朗森（Jalen Brunson）做出過類似犧牲。布朗森在2024年與尼克續約時，選擇少拿約1億1300萬美元，幫助球隊保留薪資彈性並打造爭冠陣容。這項決定最終獲得回報，尼克今年成功捧起冠軍金盃。

類似情況也出現在尼克今年總冠軍賽對手馬刺。溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今夏在延長合約中犧牲自我少拿大概5000萬美元，協助馬刺未來保留年輕核心，維持長期競爭力。

施瓦茲指出，若唐斯認為現在輪到自己為球隊做出犧牲，他和尼克有機會談成一份低於頂薪的延長合約，走上布朗森當年的模式。這不代表唐斯必須大幅犧牲所有利益，但只要合約金額稍微低於最高上限，就可能替球隊後續操作留下更多空間。

對尼克來說，唐斯是否願意降薪，可能決定這支冠軍隊能否延續王朝希望。若他選擇拿滿市場價值，尼克仍可能留下他，但未來補強與保留輪替陣容的難度將明顯升高。若他願意仿效布朗森，尼克則有機會把今年奪冠班底維持更久，繼續統治東區。