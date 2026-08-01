NBA／費城龍家駿？詹姆斯傳可能從紐約搭直升機通勤球場

詹姆斯（LeBron James）加盟費城76人後，除了他在新球隊的角色與爭冠前景受到關注，外界也開始討論他的生活安排。消息指出，詹姆斯計畫會住在紐約，利用通勤前往費城打球，因此未來如何往返主場比賽，也成為外界關注的話題之一。

報導指出，詹姆斯若想縮短通勤時間，可能選擇搭乘直升機前往費城主場比賽。相較於開車，直升機確實能大幅節省交通時間，但這項選擇並不如想像中簡單，除了費用高昂，還涉及紐約飛行安全規定、起降空間限制與冬季天候等現實問題。

《The Athletic》記者卡茲（Fred Katz）指出，單趟直升機費用約4000美元（約新台幣13萬元）。若詹姆斯整季只以直升機往返76人例行賽41場主場比賽，不計算訓練與其他活動，光是主場比賽交通費就可能達到32萬8000美元（約新台幣1000萬元）。

對年收上億美元的詹姆斯而言，這些費用或許不是最大障礙，更大的問題可能來自紐約市的飛行規範。

目前紐約仍有3座可使用的直升機場，理論上可供詹姆斯往返。不過，自1977年一起意外事故後，紐約對建築物屋頂直升機起降設下更多限制。雖然部分建築仍保留停機坪，但多半只允許醫院或警方等用途使用。

此外，紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）也曾主張終止市內非必要直升機飛行，這可能讓名人或商務性質的直升機通勤面臨更多政治與監管壓力。即使詹姆斯能找到合適起降點，相關安全規定仍可能讓直升機通勤難以穩定執行。

詹姆斯未來可能會利用開車往返紐約費城。圖截自X

天候狀況可能也是另一項關鍵因素。紐約冬季經常雲層低、風勢強，若遇到強陣風，或雲層低於地面1000英尺（約304公尺），直升機行程就可能立即受到影響甚至取消。NBA賽季跨越秋冬與早春，這也代表詹姆斯若依賴直升機通勤，實際可行性恐怕不如表面上那麼高。

卡茲因此認為，相較於頻繁搭乘直升機，詹姆斯最後更可能選擇從紐約開車前往費城，就像前76人球員、現任湖人教練瑞迪克（JJ Redick）過去效力期間所做的安排。瑞迪克曾在2017年至2019年效力費城，當時同樣以紐約作為生活重心，透過開車往返球隊。

對詹姆斯來說，住在紐約、效力費城的安排並非完全不可行，但如何兼顧訓練、比賽、休息與家庭生活，仍將是一項挑戰。若直升機通勤因成本、規範與天候限制難以穩定執行，開車往返費城或許會成為更務實的選擇。