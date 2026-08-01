快訊

立法院備詢台前「罰站」10分鐘 媒體追問是否受委屈？李洋回應了

親曝大陸遊9天8夜花費 陳佩琪酸徐佳青：人家花公帑我自費

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／勇士球員名單還剩3空缺 傳出對「折手哥」等4人有興趣

聯合新聞網／ 綜合報導
「折手哥」歐林尼克（Kelly Olynyk）。 美聯社
「折手哥」歐林尼克（Kelly Olynyk）。 美聯社

勇士隊在詹姆斯（LeBron James）爭奪戰失利，並簽回格林（Draymond Green）後，正式球員名單仍有3個名額，傳出對4位自由球員感興趣。

勇士陣容目前仍有改善空間，《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）在節目上表示，目前有4名底薪球員值得關注，分別是「折手哥」歐林尼克（Kelly Olynyk）、後衛威廉斯（Brandon Williams）、後衛文森（Gabe Vincent）及小裴頓（Gary Payton II）。

歐林尼克是擁有投射及策應能力的長人，但上季在馬刺隊未獲得重用，場均出賽8.6分鐘，繳出3.2分、1.8籃板與1.2助攻。席格爾指出，「歐林尼克過去就曾與勇士傳出流言，是他們近2、3年來持續鎖定的目標，可能會成為底薪選項。」

勇士也有意補強後場深度，威廉斯是被點名的人選之一，上季效力獨行俠隊，場均可攻下13.0分3.9助攻，但三分命中率僅23.2%。文森上季先後效力湖人和老鷹隊，場均4.4分，三分命中率34.1%。

席格爾也提到，小裴頓與勇士之間仍有相互合作的意願，但如果他回歸，預計只會擔任上場時間有限的板凳。小裴頓上季場均7.5分3.6籃板0.9抄截，三分命中率29.1%。

勇士

相關新聞

NBA／不只湖人、騎士！傳灰狼加入庫明加爭奪戰有1優勢

23歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）至今仍未簽約，除了先前傳出的湖人和騎士隊，如今傳出灰狼隊也有興趣。

NBA／結束30年婚姻 籃網隊老闆蔡崇信與妻子宣布離婚

阿里巴巴集團主席蔡崇信與結縭30年的妻子吳明華宣布離婚。蔡崇信另身兼美國職籃NBA布魯克林籃網隊老闆，而吳明華則是美國女...

NBA／33歲浪人後衛宣布退休 10年生涯效力6隊：我已毫無遺憾

33歲的浪人後衛理查森（Josh Richardson）正式宣布結束球員生涯，這名身高6呎5吋（約196公分）的老將，在NBA一共征戰10個賽季，分別效力過6支球隊後。上季他曾有部分時間轉往西班牙打球，如今透過個人社群平台確認退休消息。

NBA／續約黑衫軍後再獲球鞋長約 溫班亞瑪將推Nike專屬簽名鞋

在日前剛與黑衫軍馬刺隊簽下一份5年2.52億美元（約台幣82.6億元）的頂級續約後，馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）也再度展現自己的商業價值，據美國媒體今天報導，這名年僅22歲的法國天才長人已與運動品牌Nike達成長期續約協議，並將推出個人首款專屬簽名球鞋。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。