NBA／勇士球員名單還剩3空缺 傳出對「折手哥」等4人有興趣

勇士隊在詹姆斯（LeBron James）爭奪戰失利，並簽回格林（Draymond Green）後，正式球員名單仍有3個名額，傳出對4位自由球員感興趣。

勇士陣容目前仍有改善空間，《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）在節目上表示，目前有4名底薪球員值得關注，分別是「折手哥」歐林尼克（Kelly Olynyk）、後衛威廉斯（Brandon Williams）、後衛文森（Gabe Vincent）及小裴頓（Gary Payton II）。

歐林尼克是擁有投射及策應能力的長人，但上季在馬刺隊未獲得重用，場均出賽8.6分鐘，繳出3.2分、1.8籃板與1.2助攻。席格爾指出，「歐林尼克過去就曾與勇士傳出流言，是他們近2、3年來持續鎖定的目標，可能會成為底薪選項。」

勇士也有意補強後場深度，威廉斯是被點名的人選之一，上季效力獨行俠隊，場均可攻下13.0分3.9助攻，但三分命中率僅23.2%。文森上季先後效力湖人和老鷹隊，場均4.4分，三分命中率34.1%。

席格爾也提到，小裴頓與勇士之間仍有相互合作的意願，但如果他回歸，預計只會擔任上場時間有限的板凳。小裴頓上季場均7.5分3.6籃板0.9抄截，三分命中率29.1%。